Качество питания проверили в 40 пришкольных лагерях в Подмосковье

Австралийская исполнительница песни «Русская душа» Перукуа Франсес посетила предприятие в Красногорске, где производят травяные чаи, мед и растительные масла. Гостья высоко оценила качество подмосковной продукции.

«Перукуа Франсес называют голосом матери-природы. Она скоро дает концерты в Кремлевском дворце, и для нас это чудо, что она у нас в гостях и пробует нашу подмосковную продукцию. Мы понимаем - сделанное в России, особенно на подмосковной земле, в сотни раз лучше сделано, чем за рубежом», - отметил депутат Мособлдумы Сергей Маликов, который тоже принимал участие в мероприятии.

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Франсес призналась, что влюблена в Россию, и рада, что в Подмосковье создают настоящую органическую продукцию. На предприятии ей предложили также продегустировать свежий мед, собранный в Московской области.

Торговый дом «ЭкоРегион» основан в 2016 году. Компания выпускает натуральные продукты под торговыми марками «Радость труда», «Сердце Алтая», и «Зеленая гора». Здесь очень тепло встретили гостью из Австралии и показали ей свое производство, в том числе процесс создания растительных масел холодного отжима. Особое впечатление на Перукуа Франсес произвело тыквенное.

«Это не просто пища для организма, это настоящее лекарство для души и для тела. Я попробовала тыквенное масло и влюбилась в него. Это такой пряный, немного ореховый вкус. Огромное содержание цинка и других элементов - все это очень полезно для нас, женщин», - отметила певица и коуч.