Качество отопления проверили в школе № 10 в Мытищах

Правильная работа отопительных систем имеет ключевое значение для здоровья и качественного обучения учащихся. Особое внимание было уделено безопасности условий в школах и детских садах, чтобы избежать риска недоступности тепла для детей и персонала.

«Мы продолжаем работать над созданием комфортной среды для наших детей и уверены, что тепло в учебных заведениях - это один из ключевых аспектов их благополучия!» - подчеркнула Оксана Мартьянова.

Мероприятие прошло в рамках партийных проектов «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя», которые направлены на улучшение качества жизни в городском округе Мытищи. Эти проекты способствуют повышению уровня комфорта и безопасности в образовательных учреждениях, что особенно важно в зимний период.

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