Качество организации работы медсестер проверили в больницах Раменского и Бронниц

Марат Ахметов осмотрел несколько отделений больниц и оценил произошедшие там изменения.

«Сегодня мы оцениваем изменения, которые происходят в медицинском учреждении, и Раменская больница порадовала. Все те замечания, которые мы делали при первом выезде практически все устранены. Чувствуется, что администрацией больницы проводится серьезная работа в этом направлении», - сказал он.

Специалист также высоко оценил работу главной медсестры Ирины Горбуновой и коллектива старших медсестер больницы в Раменском.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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