13 августа 2024, 15:37

Качество обслуживания пациентов проверили в поликлинике № 3 в Воскресенске

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Заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева встретилась с начальником Центра медицинской инспекции Минздрава Московской области Светланой Орловской. Они проверили качество обслуживания пациентов в поликлинике № 3.

При проверке жалоб по качество медпомощи и долгое ожидание приема не поступало. Пациенты попросили установить аппарат МРТ в Воскресенской больнице. Сейчас руководство медучреждения занимается решением этой проблемы.

Поликлиника № 3 расположена в микрорайоне Лопатинском и обслуживает более 13 тысяч человек или 273 пациента в день. В учреждении принимают участковый терапевт, невролог, педиатр, хирург, гинеколог и офтальмолог. В поликлинике работает кабинеты для диагностики ЭКГ, медицинской профилактики, прививок и других процедур. Также здесь открыт дневной стационар на пять коек.

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Поликлиники Воскресенск
13 августа 2024, 15:47
Пострадавший от взрыва газа дом на Октябрьской улице в Балашихе восстановят к концу года
Пресс-служба администрации Балашихи
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Взрыв бытового газа в доме № 10 на Октябрьской улице в Балашихе произошел в сентябре 2023 года. Сейчас там продолжаются ремонтно-восстановительные работы, которые завершатся до конца года.

Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров провел очередную встречу с собственниками квартир. Генеральный директор Фонда капитального ремонта Александр Шаповалов и представители подрядчика рассказали о ходе восстановительных работ.

«Восстановление дома близится к завершению. Обсудили предварительный график приемки квартир и возможность переезда», - рассказал Сергей Юров.

Отметим, что руководитель муниципалитета регулярно проводит встречи с жителями и выездные совещания на объекте. Собственников квартир информируют обо всех проделанных работах.

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Балашиха Взрыв газа в девятиэтажном доме в Балашихе
13 августа 2024, 14:57
Дизайнер Наталья Советская из Подольска представила коллекцию одежды в Казани
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На ежегодном празднике красоты и моды Volga Fashion Show в Казани дизайнер Наталья Советская удивила зрителей своей коллекцией «Узоры», вдохновленной русскими традициями и культурой. В этом году она использовала символику герба Подольска, что стало ярким акцентом ее показа.

Советская вышла на подиум в элегантном пиджаке с изображением двух перекрещенных золотых кирок - элемента герба Подольска. Эти кирки напоминают о каменотесах, которые добывали белый камень на территории округа, и были частью первого герба, утвержденного Екатериной II в 1781 году.

Коллекция «Узоры» представляет собой ретроспективу образов русской женщины от середины XIX века до современности. В ней традиционный русский орнамент обретает новую жизнь в контексте городской среды. Основные цвета коллекции - активный красный, черный, золотой и белый. Вышивки, отражающие узоры родного края, добавляют уникальности каждому изделию.

Основными материалами стали трикотаж, натуральная кожа и русский атлас. Создавая свою коллекцию, Наталья Советская ставила перед собой задачу показать, как базовая ткань может передать дух времени и познакомить зрителей с богатством русской культуры.

Volga Fashion Show собрал около тридцати российских дизайнеров в Экстрим-парке «Урам», предоставив площадку для смелых и креативных идей в мире моды.

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Подольск Выставки
13 августа 2024, 14:38
Замглавы Чехова Артем Попов поздравил жителей с Днем строителя
Пресс-служба администрации г.о. Чехов
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В городском округе Чехов прошли торжества, посвященные Дню строителя. По поручению главы Михаила Собакина его заместитель Артем Попов поздравил сотрудников управления капитального строительства и ремонта администрации, вручив им благодарственные письма.

Артем Попов поблагодарил всех за ответственный труд, преданность делу и весомый вклад в развитие округа. Благодаря слаженной работе и профессионализму строителей Чехов становится более современным, комфортным и красивым.

«Желаю всем строителям крепкого здоровья, семейного благополучия и новых профессиональных успехов! Пусть ваш созидательный труд всегда находит отклик и признание граждан. С праздником!» - добавил первый заместитель главы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Чехов
13 августа 2024, 14:36
Школу со стадионом построили на Высотной улице в Домодедове
Минстрой МО
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Школу на 825 мест построили на Высотной улице в Домодедове. Ее откроют в сентябре.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, школу построили по госпрограмме за счет бюджетных средств. Сейчас там собирают и расставляют мебель.

Площадь здания превысила 16 тысяч квадратных метров. В нем обустроили учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, медблок, два спортзала, библиотечный центр, офисную зону и другие помещения.

Блок начальной школы рассчитан на 300 мест, основной и старшей - на 525. На территории построят стадион с легкоатлетической зоной, детские и спортивные площадки, а также места отдыха.

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Праздники Чехов

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