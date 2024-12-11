Качество капитального ремонта жилых домов проверили в Ленинском округе

В доме № 3 продолжается капитальный ремонт фасада, который планируется завершить в феврале. В доме № 12 в настоящее время идет замена электропроводки; рабочие уже заменили плитку, установили два современных лифта, обновили радиаторы отопления и балконные двери. В доме № 15 завершился ремонт подъезда, после чего планируется модернизация электросетей и замена сантехнических коммуникаций и радиаторов.

«Ремонтные работы - это всегда неудобства, но результат того стоит. Вместе с жителями мы стараемся сделать их дома уютнее и современнее. Радует, что подрядчики прислушиваются к пожеланиям людей и работают качественно», - отметил Владимир Жук.

Депутат Евгений Усков сообщил, что дома, попадающие под капитальный ремонт, выбираются по дате постройки, состоянию и на основании заявлений жителей. Работы определяются исходя из нормативов по фасадам, кровлям и внутренней отделке. Ремонт в подъездах выполняется по губернаторской программе и не входит в капитальный ремонт.

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