Качество и безопасность баранины проверили на ярмарках Подмосковья в январе

Вся представленная на ярмарках региона продукция проходит тщательный контроль, отметили в Минсельхозпроде Подмосковья. В январе специалисты провели 2,1 тысячи исследований при помощи химических и дозиметрических методов, а также путем варки.

«Баранина - вид мяса, содержащий большое полезных веществ и витаминов. В его состав входит цинк, оказывающий положительное воздействие на кожу. Железо, способствующее поддержанию здоровья сердечно - сосудистой системы, а также большое количество антиоксидантов», - отметили в министерстве.

Проверки проходят в несколько этапов и включают в себя осмотр животных перед убоем, оценку мяса на соответствие санитарным нормам перед упаковкой, а также контроль в магазинах. Это позволяет снизить риск распространения заболеваний и гарантировать высокое качество продукции.