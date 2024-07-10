Качество грибов проверили на рынках Подмосковья

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, специалисты провели органолептические, радиологические и дозиметрические исследования. Особое внимание уделили обнаружению и изъятию ядовитых и несъедобных грибов. Эксперты исключили содержание в грибах свинца, мышьяка, кадмия, ртути, меди, цинка, пестицидов и радионуклидов.

«Приобретать грибы без сомнений в их качестве и безопасности можно только в специализированных местах, где работают государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Рекомендуется избегать места несанкционированной торговли данной продукции, отсутствие проведения надлежащей проверки может стать и повлечь за собой тяжелые последствия», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Двойных.

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