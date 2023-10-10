Качество электроснабжения в Подмосковье выросло на 20%

10 октября 2023, 18:05
Мособлэнерго
Читайте нас в: Google Новости

Министерство энергетики Подмосковья продолжает повышать надежность электроснабжения в регионе. Удалось уже полностью завершить запланированные на этот год работы в 21 городском округе.

Масштабную программу модернизации реализуют на протяжении трех лет. За это время уже удалось улучшить электроснабжение в Подмосковье в среднем на 20%.

В этом году ремонт и реконструкцию энергетических центров полностью завершили в Домодедове, Ступине, Пушкино, Чехове, Истре, Мытищах, Красногорске, Щелкове.

Также весь объем работ закончили в Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Коломне, Воскресенске, Серпухове и Волоколамске.

Ежегодный план завершили в Химках, Раменском, Орехово-Зуевском, Ленинском и Богородском округах.

Работа продолжается еще в пяти округах: в Наро-Фоминске, Одинцове, Подольске, Клину и Кашире. Ее выполнят к концу месяца.

В этом году программа охватила 26 городских округов - это на пять больше, чем годом ранее. План составили на основании жалоб жителей, сообщавших о плохом качестве энергоснабжения.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что к реализации программы приступили в начале марта 2023 года. За это время удалось возвести 30 трансформаторных подстанций, заменить опоры линий электропередачи, построить и реконструировать 74 километра воздушных и кабельных линий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

Электричество Ремонтные работы
«Безнадежно устарели». Андрей Воробьев поручил очистить города Подмосковья от ларьков
23 октября 2023, 13:38
Читайте нас в: Google Новости
Концепция современной торговли исключает устаревшие ларьки и павильоны, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Там, где они еще остались, необходимо исправить ситуацию, сказал он на заседании областного правительства.

Вид города всегда складывается в том числе из деталей, поэтому в Подмосковье действуют различные программы, нацеленные на модернизацию во всех сферах.

Ремонт отделений «Почты России» , например, - одна из них.

Важно, чтобы помещения были светлыми, комфортными и уже с внедренными умными технологиями, сказал Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Еще раз обращаю внимание на огромное количество ларьков и торговых павильонов, которые безнадежно устарели. И обращаю внимание на важность исправления ситуации в этой сфере», - отметил глава Подмосковья.

По его словам, необходимо усилить работу в этом направлении, поскольку оно напрямую влияет на облик городских округов.

Строительство Андрей Воробьев Торговля Ремонтные работы
Новую школу по президентской программе открыли в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе
23 октября 2023, 13:14
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Читайте нас в: Google Новости
Школа на 275 мест открылась в жилом комплексе «Леоновский парк» в Балашихе. Заниматься здесь смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Учебное учреждение построили по президентской программе. В здании оборудовали классы для занятий, лаборантские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, библиотеку.

«В прошлом году губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев дал старт строительству 20 школ в регионе. Одной из них стала небольшая, но долгожданная в Балашихе - на 275 мест в жилом комплексе „Леоновский парк“. В ней уже проходят уроки. Уверен, комфорт в обучении поспособствует и высоким результатам. Желаю ребятам и педагогам еще больше достижений и открытий в стенах новой школы», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

На территории учреждения есть стадион, где заниматься спортом могут все жители микрорайона. Это стало возможным благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Открытый стадион».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Балашиха
Фельдшерский пункт построят в деревне Ивакино под Можайском к 2025 году
23 октября 2023, 13:05
Министерство стройкомплекса Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Новый здравпункт построят в деревне Ивакино к 2025 году. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Пункт включили в государственную программу Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас в деревне Ивакино ведется проработка территории под его размещение.

Строительство нового фельдшерского здравпункта повысит доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению деревни. Современное здание оснастят необходимым оборудованием, для пациентов и медиков создадут комфортные условия.

Открыть объект здравоохранения планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Медицина Можайск
Образовательные учреждения Мытищ выберут поставщика охранных услуг на 2024 год
23 октября 2023, 13:00
Комитет по конкурентной политике Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Закупки на оказание охранных услуг для 10 корпусов Дмитровского техникума и 27 образовательных учреждений объявили в городском округе Мытищи. После заключения контрактов исполнителям предстоит обеспечивать охрану имущества, организовать внутриобъектовый и пропускной режимы на объектах в 2024 году с использованием мобильной группы и специальных средств.

Две закупки пройдут в рамках муниципальной программы «Образование» и будут финансироваться за счет собственных средств техникума и бюджета городского округа Мытищи. Общая стоимость лотов превысила 175 миллионов рублей. Соответствующие извещения опубликованы на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Прием заявок завершится 9 ноября 2023 года.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг Подмосковья. По его словам, это помогло сократить число визитов в МФЦ в пять раз.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи

Новости по теме