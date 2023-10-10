Качество электроснабжения в Подмосковье выросло на 20%

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Масштабную программу модернизации реализуют на протяжении трех лет. За это время уже удалось улучшить электроснабжение в Подмосковье в среднем на 20%.

В этом году ремонт и реконструкцию энергетических центров полностью завершили в Домодедове, Ступине, Пушкино, Чехове, Истре, Мытищах, Красногорске, Щелкове.

Также весь объем работ закончили в Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Коломне, Воскресенске, Серпухове и Волоколамске.

Ежегодный план завершили в Химках, Раменском, Орехово-Зуевском, Ленинском и Богородском округах.

Работа продолжается еще в пяти округах: в Наро-Фоминске, Одинцове, Подольске, Клину и Кашире. Ее выполнят к концу месяца.

В этом году программа охватила 26 городских округов - это на пять больше, чем годом ранее. План составили на основании жалоб жителей, сообщавших о плохом качестве энергоснабжения.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что к реализации программы приступили в начале марта 2023 года. За это время удалось возвести 30 трансформаторных подстанций, заменить опоры линий электропередачи, построить и реконструировать 74 километра воздушных и кабельных линий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.