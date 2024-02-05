Качество электроснабжения повысили в Краснознаменске

Кабельная линия находится в эксплуатации с 1998 года. Для повышения ее надежности работники компании заменили 100 метров кабеля и смонтировали две соединительные муфты. Работы выполнили в районе улицы Строителей.

От центрального распределительного пункта запитаны городская котельная, объекты водоснабжения и канализации, многоквартирные дома на улице Краснознаменной, Октябрьской, Победы, на проспекте Мира, а также здание администрации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».