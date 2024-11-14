Качество благоустройства трех улиц проверили в Чехове

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Анна Кравцова обошла дворы у домов № 98, № 106, № 108, № 110 на Московской улице, вблизи домов № 16 и № 18 на улице Дружбы и осмотрела территорию у дома № 11 на Лопасненской.

По словам замглавы муниципалитета, она вместе с коллегами из администрации округа проверила состояние дорожного покрытия во дворах и качество содержания контейнерных площадок.

«Мы обратили внимание на места, где необходимо провести ремонт дорог, произвести уборку мусора, а также устранить неисправности освещения. Все выявленные недостатки передали в соответствующие службы администрации для исправления», - сказала Анна Кравцова.

Такие регулярные обходы помогают представителям администрации округа оперативно ликвидировать нарушения содержания дворовых территорий и общественных пространств.

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