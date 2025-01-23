23 января 2025, 15:26

Качество благоустройства дороги на улице Семашко проверили в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Ход ремонтных работ дороги на улице Семашко в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» проверили представители администрации. Цель ремонта — улучшить дорожное покрытие для безопасности и комфорта водителей и пешеходов в Мытищах.

Местный координатор проекта Андрей Гореликов, депутат Совета депутатов Евгений Коваленко и активисты «Единой России» оценили ход работ по замене асфальта возле колодца на улице Семашко в Мытищах. Дорожное полотно очистили от повреждений и уложили новый асфальт согласно стандартам качества. Эти меры важны для безопасного передвижения, особенно в местах с колодцами Андрей Гореликов подчеркнул, что работа в данном направлении продолжится, так как обеспечение безопасности дорог является приоритетом. Зимой для ремонта применяют специальные технологии и материалы.

Благодаря совместным усилиям проекта и активистов «Единой России» удалось отремонтировать важный участок дороги и показать активную позицию партии в развитии инфраструктуры и обеспечении безопасности.

Мытищи Строительство Дороги Ремонтные работы
23 января 2025, 17:19
Акция по сдаче елок на переработку продлится в Коломне до 10 февраля
Пресс-служба администрации г.о. Коломна
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Областная экологическая акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!» стартовала в муниципалитете 15 января. Она проводится в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» и национального проекта «Экология».

Коломна ежегодно участвует в мероприятии, которое проводится с 2019 года, а в последнее время занимала лидирующие места по его итогам. На территории муниципалитета расположены четыре специализированные площадки: в Коломне на улицах Дзержинского, 16а, Октябрьской революции, 221а, Луговая, 10, а также в микрорайоне 1 в Озерах.

Площадка «Мегабак» в Коломне является постоянным участником экологической акции. Отслужившие свой срок елки и сосны сюда привозят как жители города, так и сотрудники предприятия, собирающие деревья на площадках ТКО.

Заместитель главы муниципалитета Дмитрий Ходасевич рассказал, что все собранные во время акции деревья отправятся на переработку. После этого они будут использоваться для подсыпки растений, изготовления элементов благоустройства в парках и на детских площадках, а также пойдут на корм животным.

Коломна Экология
23 января 2025, 16:58
Услуги Бюро технической инвентаризации стали доступны в МФЦ Лобни
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Жители Лобни теперь могут воспользоваться услугами Бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области в местных многофункциональных центрах. Среди доступных услуг — заказ технических паспортов и поэтажных планов, подготовка проектов для согласования перепланировок, выдача справок о ранее зарегистрированных правах, экспертиза по переводу садовых домов в жилые и другие услуги.

Директор МФЦ городского округа Лобня Оксана Мельничук сообщила, что интеграция услуг Бюро технической инвентаризации в МФЦ позволит жителям получать весь комплекс услуг, связанных с недвижимостью и земельными участками.

Специалисты БТИ принимают посетителей с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45), в пятницу с 9:00 до 17:45 (перерыв с 13:00 до 13:45) и в субботу с 9:00 до 13:00 без перерыва.

Напомним, МФЦ Лобни находится в здании администрации города на улице Ленина, 21. Этим летом для удобства жителей у входа установили широкий пандус, а также увеличили количество окон с 11 до 18, что позволило значительно сократить время ожидания.

Лобня Недвижимость МФЦ
23 января 2025, 16:57
Камеры помогли выявить еще 4 тысячи нарушений чистоты в Подмосковье
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Количество нарушений в содержании общественных территорий снизилось в Подмосковье на 50% за неделю. За этот период камеры системы «Безопасный регион» выявили более четырех тысяч недочетов.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, больше всего замечаний выявили в Химках, Подольске, люберцах, Дзержинском и Щелкове.

Камеры выявили 230 неочищенных урн, три тысячи навалов мусора на контейнерных площадках, 180 вандальных надписей и 650 неработающих светильников. Свыше половины этих нарушений уже устранили, остальные находятся в работе у управляющих компаний.

Все работы проводят под контролем инспекторов министерства.

ЖКХ
23 января 2025, 16:38
Подмосковные фермеры получили 2,5 тысячи консультаций о мерах поддержки за год
фото: Медиасток.РФ
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Подмосковные фермеры получили свыше 2,5 тысячи консультаций по вопросам мер господдержки за год. Их оказывают в Центре компетенций Московской области.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, всего за год специалисты центра получили более 2,5 тысячи обращений. Они помогают фермерам получить субсидии и гранты, а также проводят консультации по земельным вопросам: получении участков в аренду и безвозмездное пользование.

Обратиться за помощью к специалистам можно по телефону 8(498)602-29-19 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Сельское хозяйство Поддержка предпринимателей в Московской области Фермеры

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