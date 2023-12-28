«Нам кажется, что меняется то, как люди потребляют информацию. И в этом смысле мне бы хотелось добиться того, чтобы те новости, та информация, которая делается на муниципальном уровне, вышла на качественно иной уровень <…> Человек сейчас так устроен, что он начинает день с мобильного телефона. <...> Telegram стал новой газетой. <...> И мы хотим прийти к ситуации, когда в каждой территории, в каждом городе Московской области будет лидирующая площадка как в Telegram, так и среди электронных СМИ», - рассказал Духин.

По словам зампреда правительства региона, в следующем году в Подмосковье запустят важный ресурс - единую платформу местных новостей Regions.ru, «построенную как большой портал». Читатель по IP и геолокации сможет сразу получить срез новостей, касающихся именно той территории, где он находится.

Вячеслав Духин также рассказал о работе информационного центра в регионе, о том, какой должна быть качественная коммуникация, в чем главные цели цифровизации Московской области и каких результатов удалось достичь уже сейчас. Он ответил и на более личные вопросы - о своих ощущениях от западных санкций, годах репортерской работы и планах на 2024 год.

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