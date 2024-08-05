Качели для детей-инвалидов установили в парке «Елочки» в Домодедове

Пригородные поезда с 6 августа по 8 сентября на Ленинградском направлении будут ходить по новому расписанию, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Движение электричек изменили из-за ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке от Зеленограда-Крюкова от Ленинградского вокзала, уточнили в Минтрансе Московской области.

Уже с 6 августа часть поездов, следующих от Москвы до Твери и от Зеленограда-Крюкова до столицы отменят. Еще часть электричек проследует по укороченному маршруту. С 11 августа изменится расписание на отрезке МЦД-3 Зеленоград-Крюково - Ипподром - Зеленоград-Крюково. После 23:00 и до семи утра увеличат интервалы - до 20 минут. Последняя электричка в сторону центра стартует почти в полночь - в 23:57.

Пассажирам напомнили - перед поездкой необходимо ознакомиться с актуальным расписанием. Обо всех изменениях можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на сайте компании и на станционных стендах.

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