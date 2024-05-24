Кабины для переодевания установили на пляже «Голубое озеро» в Луховицах

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, всего в этом году в регионе подготовят более 200 пляжей и зон отдыха у воды.

«В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаки и другое. В 2023 году на территории Московской области функционировали 203 пляжа и зоны отдыха у воды (из них 88 с купанием). Всего за прошлый сезон пляжи посетило более 849 тысяч человек», - сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Голубое озеро - это песчаный карьер, которые образовался после добычи песка. Это официальный пляж Луховиц, расположенный, а Озерной улице.

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