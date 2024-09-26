26 сентября 2024, 21:42

Кабинет всестороннего развития обновили в Доме культуры села Ашитково

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В Доме культуры села Ашитково, который является частью «Культурно-досугового центра», завершился ремонт кабинета всестороннего развития подрастающего поколения. Это помещение стало домом для нескольких клубных формирований: изостудии «Малевич», кружка изучения иностранного языка «Little English» и кружка всестороннего развития «Почемучка».

В рамках ремонта обновили интерьер кабинета, приобрели новую магнитно-маркерную доску и эргономичную мебель. По итогам проведенных работ кабинет стал уютным и современным, что создает благоприятную атмосферу для работы сотрудников и обучения детей.

Теперь юные посетители смогут с комфортом получать новые знания и развивать свои творческие способности в обновленном пространстве.

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Воскресенск
26 сентября 2024, 21:35
Команда по бочча из Воскресенска стала чемпионом Московской области
МУ «Спортивный клуб инвалидов „Лидер“
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В городском округе Щелково состоялся командный чемпионат Московской области по бочча. В соревновании приняли участие четыре команды классов ВС1 и ВС2, соревнующиеся за звание лучших в регионе.

Воскресенск на турнире представляла команда спортсменов «Спортивного клуба инвалидов „Лидер“». Артем Силаев, капитан команды, вместе с Анастасией Гариповой и Павлом Сергеевым из Юровской школы-интерната стали победителями чемпионата.

Под руководством тренера Ларисы Поликарповой, команда «Лидер» уверенно одержала победы над соперниками из Подольска (9:1) и Щелкова (7:2), а в финале в напряженной борьбе обыграла боччистов из Дмитрова со счетом 4:3.

Напомним, что спортсмены клуба регулярно занимают призовые места на различных соревнованиях. Кроме того, на базе «Лидера» ежегодно проходит серия мероприятий под названием «Лига Лидера», направленных на развитие и поддержку спорта среди людей с ограниченными возможностями.

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Спортсмены Воскресенск
26 сентября 2024, 20:16
Новые опоры освещения установили на Весенней улице в Серпухове
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В Серпухове начались работы по монтажу освещения на участке автомобильной дороги по улице Весенней, от улицы Горького до улицы Новокольцевой. Это стало ответом на многочисленные просьбы местных жителей.

Кольцевая развязка, построенная в прошлом году, привела к увеличению трафика, и необходимость в освещении стала очевидной. Сейчас специалисты уже завершили установку металлических опор. Следующим этапом станет прокладка электропроводки и установка фонарей. Все работы финансируются из муниципального бюджета, что подчеркивает важность проекта для городских властей.

Отметим, что в рамках первой волны благоустройства новое осветительное оборудование было установлено на 12 адресах, включая улицу Садовую в деревне Пущино. Благодаря многочисленным обращениям жителей, были выделены дополнительные средства на второй этап модернизации освещения, который охватит 24 объекта. В первую очередь работы будут проводиться в сельских населенных пунктах, что подчеркнет равномерное развитие инфраструктуры в регионе.

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Благоустройство Серпухов
26 сентября 2024, 20:02
Реконструкцию бульвара Болотова завершили в Пущине
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В Пущине завершена реконструкция Центрального бульвара имени Андрея Болотова, ставшего настоящим украшением города. Работы, начатые в 2023 году по поручению губернатора Андрея Воробьева, были направлены на максимальное сохранение исторического облика бульвара при полном обновлении зон отдыха и прогулочных аллей.

Основная часть работ была выполнена в прошлом году: произведено мощение тротуарной сети, облицовка подпорных стен клинкерной плиткой и укладка декоративных плит из архитектурного белого бетона. Установлены новые опоры освещения, что позволило модернизировать систему освещения и создать архитектурную подсветку.

Сегодня бульвар Болотова - это комфортная зона отдыха, оборудованная камерами видеонаблюдения, новыми удобными скамейками, малыми архитектурными формами, беседками и качелями. Для удобства маломобильных граждан предусмотрены пандусы. Прогулочная аллея с клумбами и цветниками, на которой расположены информационные стенды с биографией ученого, стала популярным местом отдыха среди горожан.

В текущем году была модернизирована контейнерная площадка для улучшения эстетического восприятия благоустроенного пространства. Также проведены дополнительные работы по укладке плитки на подпорных стенах, что позволило торговым объектам гармонично вписаться в современный облик бульвара.

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Благоустройство Пущино
26 сентября 2024, 19:56
День открытых дверей в академии РВСН пройдет в Серпухове 5 октября
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Серпуховский филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого открывает свои двери 5 октября для всех желающих. В рамках Дня открытых дверей ученики 10-11 классов, студенты техникумов, лицеев и профессиональных училищ, а также их родители получат уникальную возможность познакомиться с академией изнутри.

Посетители узнают об истории филиала, организации учебного процесса и особенностях поступления. Представители академии подробно расскажут об условиях приема на следующий учебный год. Гостям будет продемонстрирована жизнь и быт курсантов, а также современное оборудование для теоретической и практической подготовки, включая учебные аудитории, тренажеры и пусковые установки.

На территории вуза находятся библиотеки, клуб, музей, спортивные площадки, стадион, бассейн, стрелковый тир, автодром и тактическое поле. Курсанты обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием, вещевым имуществом, медицинским обслуживанием и денежным довольствием.

Мероприятие пройдет по адресу: Серпухов, улица Бригадная, 17.

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Серпухов Военные

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