23 декабря 2024, 11:54

Кабинет врача общей практики откроется на улице Комиссара Агапова в Лобне

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Ремонтные работы на объекте подходят к завершению. Открытие запланировано на субботу, 28 декабря.

Сейчас готовность кабинета врача общей практики на улице Комиссара Агапова составляет 92%. Глава городского округа Анна Кротова рассказала, что рабочие установили новые двери и окна, заменили прогнивший пол, демонтировали лишние конструкции и обновили всю систему коммуникаций. На следующий неделе в помещении установят новую мебель.

В кабинете будут вести прием педиатр в первую смену и терапевт - во вторую. В будущем также заработает процедурная. Весной планируется отремонтировать входную группу и тротуар.

Администрация муниципалитета считает развитие сферы здравоохранения одной из приоритетных задач. В текущем году в Лобне построили новую поликлинику, рассчитанную на 600 посещений за смену.

Лобня Врачи Ремонтные работы
23 декабря 2024, 12:33
Андрей Воробьев: новую доплату для детей в молодых семьях введут в 2025 году
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Московская область будет дополнительно выплачивать по 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в молодых семьях. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на традиционном обращении к жителям.

Мера начнет работать с 2025 года, сообщил глава Подмосковья.

Льготы Семья Андрей Воробьев
23 декабря 2024, 12:29
Благотворительный фестиваль для детей с ОВЗ прошел в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Праздник к Новому году под названием «Нежный во благо» устроили во дворце культуры «Яуза». Участие в нем приняли воспитанники учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Зрителей концерта удивляли со сцены профессиональными вокальными и танцевальными номерами дети с ограниченными возможностями здоровья, демонстрируя мастерство исполнения и актерские таланты. Приглашенной гостьей стала дрессировщица из мытищинского клуба «Активное долголетие». Помимо развлекательной программы, дети получили новогодние подарки, что стало завершающим этапом масштабной благотворительной акции, организованной сообществом «Нежный бизнес», администрацией городского округа Мытищи, при поддержке Союза женщин России и некоммерческой организации «Союз содействия женскому предпринимательству».

«Цель этого праздника - подарить яркие, позитивные эмоции и подарки тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. И нам удалось создать безопасное пространство для детей с особенностями, потому что они не всегда могут посещать какие-то мероприятия», - рассказала куратор благотворительного направления «Нежный во благо» Алена Галицына.

Оперная певица и тренер по голосу и речи Татьяна Кокарева посвятила свое выступление шестилетней дочке Маше, которая болеет аутизмом. Атмосферу волшебства и предновогоднего чуда подарили гостям и участникам фестиваля Дед Мороз и Снегурочка.

Праздники Дети Мытищи Фестивали Нежный бизнес
23 декабря 2024, 12:22
Губернатор Подмосковья назвал центральное политическое событие 2024 года
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Выборы президента стали центральным политическим событием 2024 года, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. Подмосковье стало вторым в абсолютном показателе после Москвы по количеству голосов.

«Напомню, на выборах главы государства, которые стали центральным политическим событием 2024 года, у нас впервые участвовали 6,2 миллиона избирателей. В 2018 году было 5,8 миллиона. Явка составила более 77%», - сказал губернатор на традиционном обращении к жителям по итогам года.

По количеству голосов, отданных за президента, Подмосковье прибавило 1,374 миллиона человек и стало вторым после Москвы.

«Поэтому, когда мы говорим про опорные территории, про доверие, мы имеем в виду этот результат, это огромное доверие к курсу нашего президента», - заключил Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев Выборы президента РФ
23 декабря 2024, 12:19
Воробьев начал традиционное обращение к жителям Подмосковья с итогами года
Телеканал «360»
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Губернатор Подмосковья обратился к жителям региона для того, чтобы отчитаться о проделанной за год работе. Прямую трансляцию можно смотреть на 360.ru.

«Люди замечают огромные перемены, которые происходят в Подмосковье. Сегодняшнее выступление мы назвали „Подмосковье. Национальные идеи президента. Развитие, укрепление, рост“. Они прежде всего касаются качества жизни наших жителей, институтов, которые раскрывают потенциал каждого в образовании, спорте, культуре», - сказал Воробьев в приветственной речи.

Темами ежегодного обращения к жителям станут также комфорт и безопасность, парки, дороги, развитие бизнеса и многое другое.

«И, конечно, постоянные и эффективные трансформации. За блок „Цифровые трансформации“ в Госсовете отвечает Подмосковье, в частности, я возглавляю комиссию», - добавил губернатор.

Глава региона расскажет жителям о том, каких успехов удалось достичь Московской области в 2024 году, и обозначит приоритеты на 2025-й.

Андрей Воробьев

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