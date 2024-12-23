Кабинет врача общей практики откроется на улице Комиссара Агапова в Лобне

Сейчас готовность кабинета врача общей практики на улице Комиссара Агапова составляет 92%. Глава городского округа Анна Кротова рассказала, что рабочие установили новые двери и окна, заменили прогнивший пол, демонтировали лишние конструкции и обновили всю систему коммуникаций. На следующий неделе в помещении установят новую мебель.

В кабинете будут вести прием педиатр в первую смену и терапевт - во вторую. В будущем также заработает процедурная. Весной планируется отремонтировать входную группу и тротуар.

Администрация муниципалитета считает развитие сферы здравоохранения одной из приоритетных задач. В текущем году в Лобне построили новую поликлинику, рассчитанную на 600 посещений за смену.