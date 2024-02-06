Кабинет рентгенографии зубов заработал в Московской областном центре охраны материнства и детства

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«Даже при отсутствии видимых симптомов, детям рекомендуется периодически делать рентген-обследование зубов. Причинами для этого являются особенности развития зубочелюстного аппарата ребенка», - сообщила заведующая поликлиникой № 3 Ольга Муценко.

Процедуру проведут по направлению стоматологов многопрофильного центра. Важно, что ребенку до двух лет рентген-снимок молочных зубов могут назначить только при особых показаниях. Например, при родовой травме, повлиявшей на развитие зубочелюстной системы.

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