Кабинет охраны зрения открыли в школе № 16 в Коломне

«Пятая часть учеников школы, более 150 человек, нуждаются в лечении в этом кабинете. Это не только дети, проживающие на территории нашего микрорайона, но и те, кто приезжает из других районов города», - рассказала директор школы Елена Шумейко.

В кабинете также ведут прием логопед и дефектолог. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в школе проводится комплексно. По итогам конкурса «Лучшая инклюзивная школа России - 2024» Коломна вошла в первую десятку.

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В открывшемся в школе № 16 кабинете охраны зрения есть уютная зона ожидания, развивающие панели и современное офтальмологическое оборудование. Помещение оснастили аппаратами для расслабления глазных мышц, комплексом для восстановления зрения, современным оборудованием для выявления и лечения косоглазия, близорукости. После занятий юные пациенты прямо в школе получают все необходимые процедуры.