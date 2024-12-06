Кабинет МРТ в центральной поликлинике в Солнечногорске обновят в 2025 году

Для удобства пациентов в зоне проведения магнитно-резонансной томографии будет организована комната для пробуждения после наркоза. В учреждение поступил современный аппарат МРТ, и с нового года жители смогут проходить обследование на новейшем оборудовании в комфортных условиях.

«В Солнечногорске не было аппарата МРТ на протяжении двух лет, что создавало значительные неудобства для местных жителей. С начала 2025 года диагностика на новом оборудовании станет доступной и бесплатной по показаниям благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева », - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Кроме того, в Солнечногорской больнице идет ремонт рентген-кабинета, а в ближайшее время начнутся работы по обновлению санузлов. В рамках капитального ремонта центральной поликлиники, построенной в 1982 году, уже обновлены фасад, кровля, инженерные коммуникации, кабинеты, холлы и лифты. Также было приобретено большое количество современного оборудования, которое активно используется для диагностики, лечения и реабилитации; его закупка продолжается.

«Министерство здравоохранения системно подходит к обновлению оборудования в поликлинике, закупая его с учетом лицензионных требований для каждого кабинета. Мы получили современные диагностические УЗИ-аппараты, ЭКГ-аппараты, эндоскопическое и офтальмологическое оборудование и многое другое за последние три года. Мы готовимся вскоре начать обследование пациентов на новом аппарате МРТ», - рассказала главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова.

Центральная поликлиника Солнечногорска обслуживает около 50 тысяч жителей, а по ряду направлений, таких как эндокринология, онкология и пульмонология, охватывает все население округа.

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