Изостудия «Колорит» в Мытищах отметила 35-й юбилей

На юбилее школы творчества и мастерства присутствовали воспитанники, их родители, выпускники и подготовительная группа. За время своего существования изостудия выпустила более двух тысяч выпускников. Около ста из них стали профессионалами в области живописи, архитектуры, дизайна.

В фойе дворца работала большая выставка работ воспитанников «Колорита».

Изостудия и сейчас продолжает активную работу. Ребята участвуют в различных конкурсах и являются лауреатами многочисленных муниципальных, региональных, всероссийских и международных творческих конкурсов и фестивалей.

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