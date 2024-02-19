19 февраля 2024, 15:25

Изостудия «Колорит» в Мытищах отметила 35-й юбилей

Unsplash
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Изостудия-мастерская «Колорит» отметила свой 35-й день рождения. Мероприятие состоялось в зале дворца молодежи «Импульс».

На юбилее школы творчества и мастерства присутствовали воспитанники, их родители, выпускники и подготовительная группа. За время своего существования изостудия выпустила более двух тысяч выпускников. Около ста из них стали профессионалами в области живописи, архитектуры, дизайна.

В фойе дворца работала большая выставка работ воспитанников «Колорита».

Изостудия и сейчас продолжает активную работу. Ребята участвуют в различных конкурсах и являются лауреатами многочисленных муниципальных, региональных, всероссийских и международных творческих конкурсов и фестивалей.

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Дети Мытищи
19 февраля 2024, 16:28
Свыше тысячи человек пришли на фестиваль «Зов холода» в Талдоме
Министерство культуры и туризма Московской области
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Северный фестиваль «Зов холода» прошел в парке «Солнечный берег» в Талдоме 17 февраля. Его посетили больше тысячи человек. Для них организовали интерактивные зоны «Хижина шамана», «Эскимосская хижина» и стрит-арт площадку.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, для гостей выступил этнический ансамбль «Кочевник», провели хоровод и интерактивные программы. желающие смогли прокатиться на оленьей упряжке и пони, а также приобрести изделия ручной работы местных мастеров.

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Фестивали Талдом Парки
19 февраля 2024, 16:13
Матч дворовых команд прошел ко Дню семейного хоккея в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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День семейного хоккея прошел на катке вблизи Дворца культуры «Яуза» в Мытищах. На льду встретились дворовые команды «Метеор» и «Вымпел».

На празднике провели конкурсы, мастер-классы по хоккею и лотерею. Потом начался матч между командами «Метеор» и «Вымпел».

Родители вместе с детьми сыграли в хоккей под присмотром олимпийского чемпиона Виктора Шалимова. Игра закончилась со счетом 5:5. Все участники получили памятные призы.

«Мы постарались организовать матч по мотивам мультфильма „Шайбу! Шайбу!“, чтобы игра выглядела атмосферно. Всех поздравляю с днем семейного хоккея и желаю красивых побед», - сказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи Дмитрий Герман.

Губернатор Андрей Воробьев ранее рассказал, что Подмосковье признали самым спортивным регионом России.

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Дети Мытищи Хоккей
19 февраля 2024, 16:11
Детский сад построят на улице Колпакова в Мытищах в 2024 году
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Детский сад на 250 мест строится на улице Колпакова в Мытищах. Работы завершат к июню 2024 года.

Сейчас на объекте трудятся более 70 человек. Работы по фасаду выполнены на 90%, также почти закончена внутренняя отделка помещений. Сейчас строители занимаются сборкой мебели и оборудованием пищеблока.

На территории также оборудованы 10 групповых площадок и установлены игровые элементы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион находится в лидерах по строительству и обновлению школ.

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Мытищи Детские сады
19 февраля 2024, 16:10
Юные танцоры Наро-Фоминска посетили мастер-класс от солиста театра Todes Дениса Ишметова
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Солист театра Аллы Духовой Todes Денис Ишметов провел для юных танцоров Наро-Фоминска мастер-класс. Занятия по хореографии прошли в Центральном дворце культуры «Звезда».

Танцевали все вместе - городские коллективы различных направлений танца - от классического до народного. По словам участницы мастер-класса Миланы, занятие прошло очень интересно и полезно.

«Денис очень вдохновляет! Такие мастер-классы - отличная „встряска“, возможность выучить новые связки, пообщаться с профессионалами и сделать шаг вперед!» - рассказала Милана.

Денис Ишметов отметил, что его главная задача - раскрыть внутреннее состояние каждого ребенка.

«С удовольствием наблюдал за тем, как, отбросив волнение, танцоры импровизировали!» - добавил Ишметов.

Напомним, что это уже второй мастер-класс от известного танцора, который прошел в Наро-Фоминске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Школьники

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