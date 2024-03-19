Изоляцию трубопроводов в 200 домах Подмосковья провели под контролем ГУСТ

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Сотрудники службы отработали 283 задачи по изоляции стояков и трубопроводов системы отопления. Наибольшее количество из них в - Подольске.

Работы проводились в Парадном проезде, на улицах Клемента Готвальда, Мраморной, Чехова, а также в поселках Подольской машинно-испытательной станции и Кузнечики.

В ведомстве напомнили, что жители Московской области могут оставить заявку на сайте ЕДС МО для оперативного решения жилищно-коммунальных проблем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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