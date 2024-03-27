Изобретатель Александр Логинов наладил производство электроснегокатов в Орехово-Зуеве

Сейчас Александр в своей мастерской работает над новым электроснегокатом. Он будет мощнее прототипа и большего размера.

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Конструировать Александр Логинов начал еще в детстве. Первым изобретением стала деревянная машинка на базе трехколесного велосипеда. Мальчик вырос и стал увлекаться мотоциклами. В своей мастерской Александр занялся кастомизацией - переделкой двухколесного транспорта.

«Потом мы с другом занялись электротранспортом. В начале пандемии мы приняли решение собирать свой самокат, собственную модель. Цель была сделать крепкий и надежный самокат, чтобы не ломался, чтобы был стабильный в эксплуатации», - рассказал Александр.

Друзья досконально разобрались в технике, выявили слабые стороны, доработали и выпустили свой отечественный электросамокат. Первую сотню собрали как раз в гараже. А потом открыли собственное производство. Объем производства компании «Экоскат» на сегодняшний день составляет более 700 электросамокатов.

Этой зимой мужчина занялся разработкой нового проекта. Сейчас его электроснегокат резво гоняет между сугробами. Идею Александр Логинов вынашивал несколько месяцев, а после еще четыре чертил, примерял и тестировал. Первый электроснегокат выехал из гаража 31 декабря. С начала года уже выпущено 40 штук.

«Многие думают, что это детский транспорт, но он для всех возрастов. Рама спокойно выдерживает до 120 килограммов - два человека могут кататься», - отметил Александр.

Скорость снегокат развивает до 25 километров в час. Заряда батареи хватает до трех часов, но это зависит от стиля вождения. Эта маленькая машина также умеет дрифтить.