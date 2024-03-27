27 марта 2024, 08:35

Изобретатель Александр Логинов наладил производство электроснегокатов в Орехово-Зуеве

Телеканал «360»
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Идеальное транспортное средство для русской зимы изобрел житель Орехово-Зуева Александр Логинов. Он наладил серийное производство электроснегокатов, выпустив с начала года 40 таких машин.

Сейчас Александр в своей мастерской работает над новым электроснегокатом. Он будет мощнее прототипа и большего размера.

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Конструировать Александр Логинов начал еще в детстве. Первым изобретением стала деревянная машинка на базе трехколесного велосипеда. Мальчик вырос и стал увлекаться мотоциклами. В своей мастерской Александр занялся кастомизацией - переделкой двухколесного транспорта.

«Потом мы с другом занялись электротранспортом. В начале пандемии мы приняли решение собирать свой самокат, собственную модель. Цель была сделать крепкий и надежный самокат, чтобы не ломался, чтобы был стабильный в эксплуатации», - рассказал Александр.

Друзья досконально разобрались в технике, выявили слабые стороны, доработали и выпустили свой отечественный электросамокат. Первую сотню собрали как раз в гараже. А потом открыли собственное производство. Объем производства компании «Экоскат» на сегодняшний день составляет более 700 электросамокатов.

Этой зимой мужчина занялся разработкой нового проекта. Сейчас его электроснегокат резво гоняет между сугробами. Идею Александр Логинов вынашивал несколько месяцев, а после еще четыре чертил, примерял и тестировал. Первый электроснегокат выехал из гаража 31 декабря. С начала года уже выпущено 40 штук.

«Многие думают, что это детский транспорт, но он для всех возрастов. Рама спокойно выдерживает до 120 килограммов - два человека могут кататься», - отметил Александр.

Скорость снегокат развивает до 25 километров в час. Заряда батареи хватает до трех часов, но это зависит от стиля вождения. Эта маленькая машина также умеет дрифтить.

Машины Орехово-Зуево Электросамокаты
27 марта 2024, 11:17
Более 100 предпринимателей стали участниками форума креативных индустрий в Коломне
Администрация городского округа Коломна
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Форум «КреативТерра», посвященный поиску нестандартных решений для развития городов, провели в Коломне. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Более 100 творческих предпринимателей, эксперты, депутаты, сотрудники министерств и ведомств собрались в Коломне, чтобы обсудить креативные идеи развития бизнеса и туризма.

«Используя исторический, культурный, природный потенциал региона, внедряя успешные бизнес-методики, мы можем создать спрос на подмосковный креативный продукт, а значит, увеличить количество рабочих мест и усилить экономику региона», - отметила инициатор и идейный вдохновитель форума Ирина Патрикеева.

Депутат Мособлдумы Линара Самединова заметила, что сейчас идет рабочей группой прорабатывается региональный законопроект о развитии креативных (творческих) индустрий, проводятся исследовательские работы.

Форум позволил участникам увидеть перспективы развития своих креативных проектов, осмыслить возможности дальнейшего сотрудничества бизнеса и власти и понять свою роль в развитии территорий.

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Инвестиции Коломна Туризм
27 марта 2024, 11:03
Более 200 дольщиков ЖК «Юбилейный» в Реутове получили ключи от квартир
Министерство жилищной политики Московской области
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Дольщики жилого комплекса «Юбилейный» продолжают получать ключи от долгожданных квартир. На данный момент обладателями жилья стали 212 человек. Об этом сообщили в Минжилполитики Московской области.

Напомним, ООО «Перспективные строительные технологии» приступило к возведению жилого комплекса в 2017 году. Квартиры должны были сдать летом 2021 года, однако застройщик не справился с обязательствами.

Права на дострой ЖК «Юбилейный» передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области. Сейчас дом возвели и поставили на кадастровый учет.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Семья Строительство Реутов Дольщики
27 марта 2024, 11:00
Еще 15 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались на региональных «Госуслугах» за неделю
Медиасток.рф
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За неделю на региональном портале госуслуг зарегистрировались почти 15 тысяч жителей. Из них 90% имеют подтвержденную учетную записью ЕСИА.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, региональный портал работает с 2012 года. За это время он стал одной из самых посещаемых онлайн-площадок области. Сейчас там доступно более 350 услуг. Среди них оформление субсидий, запись питомца к ветеринару и многое другое.

Полный доступ ко всем сервисам можно получить при подтвержденной записи ЕСИА.

Всего на региональном портале зарегистрировано 6,5 миллиона человек.

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Госуслуги
27 марта 2024, 10:58
Детский сад построят в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске к 1 сентября
Пресс-служба администрации города или района
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Детский сад в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске планируют открыть 1 сентября. Он рассчитан на 320 мест.

Как рассказали в администрации округа, учреждение строят по поручению губернатора Андрея Воробьева. Сейчас на объекте завершают возведение третьего этажа.

«На новом соцобъекте подрядчик применяет модульную технологию - она уже показала свою эффективность, по ней же в кратчайшие сроки построена новая подстанция скорой помощи в микрорайоне Выстрел. Новый детский садик откроем 1 сентября 2024 года. Но важно, что уже сейчас набираем коллектив и подбираем грамотного руководителя», - сказал глава округа Константин Михальков.

В здании обустроят 13 групп, а также музыкальный и физкультурный залы, пищеблок и другие помещения. На территории разместят площадки с теневыми навесами и игровые комплексы.

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Солнечногорск Детские сады

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