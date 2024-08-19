Изношенные участки теплотрассы заменят в Старом Городке в 2025 году

Сейчас плановые работы по подготовке к отопительному сезону выполняют в доме № 2 по улице Почтовая в Старом Городке. Здесь промывают систему отопления и проверяют целостность теплового контура. Ход работ проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с депутатами Андреем Яцышиным и Владимиром Виницким. Также в инспекции приняли участие представители «Одинцовской Теплосети» Светлана Дейвис и директор Одинцовского муниципального центра управления регионом Елена Меньшикова.

«На объекте в настоящий момент задействовано шесть человек. Специалисты „Одинцовской Теплосети“ промывают систему отопления, фильтры, внутренний водосток, проверяют дроссельные шайбы и сохранность теплового контура - осматривают продухи и уплотнители на дверях. Паспорт готовности будут подписывать вместе с сотрудниками компании „Мособлгаз“, которые обследуют внутридомовое газовое оборудование», - отметил Андрей Иванов.

Вскоре также проверят дом № 9 по улице Заводская. Всего в территориальном управлении Никольское 124 многоквартирных дома. Они находятся на обслуживании управляющей компании «Одинцовская Теплосеть». По 61 объекту паспорта готовности к осенне-зимнему периоду подготовлены и подписаны. Также 25 домов в процессе оформления. Паспорта готовности по оставшимся многоквартирным домам должны подписать не позже 15 сентября.

Кроме того, сейчас ведутся проектные работы для предстоящей в 2025 году масштабной замене теплосетей в поселке.

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