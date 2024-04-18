18 апреля 2024, 21:41

Изменить закон о старостах в Подмосковье предложили в Мособлдуме

Аппарат фракции КПРФ в Московской областной Думе
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Председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Владимир Барсуков принял участие в выездном заседании, которое прошло в администрации городского округа Солнечногорск. Участники встречи обсудили перспективы эффективного сотрудничества муниципальных образований с подмосковными сельскими старостами.

По словам Барсукова, комитет уделяет большое внимание территориальным общественным самоуправлениям.

«Для того чтобы укрепить институт старост, в прошлом году Московская областная дума внесла изменения в региональный закон о праздничных и памятных датах и был установлен праздничный день - 23 октября, День сельского старосты», - рассказал Барсуков.

Также Комитет выступил с инициативой внести поправку в закон о старостах, по которому житель, не имеющий прописки в населенном пункте, не может избираться старостой.

«Житель, обладающий недвижимостью в населенном пункте, но не имеющий прописки, имеет право принимать участие в выборах старосты поселения и участвовать в местных сходах самоуправления», - заключил Барсуков.

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Законы Солнечногорск Депутаты Недвижимость
18 апреля 2024, 21:53
Шахматный турнир «Белая ладья» стартовал в Королеве
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Финальный областной турнир по шахматам «Белая ладья» стартовал в Королеве. Участие в соревнованиях принимают подмосковные команды, которые прошли отбор муниципального этапа.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, состязания продлятся до 22 апреля.

В первый день турнира юные шахматисты посетили увлекательную экскурсию по городку космонавтов. Ребята увидели Центр управления полетами «Роскосмоса» и Центр подготовки космонавтов.

​Победитель турнира представит Подмосковье на всероссийском финальном этапе в Сочи в июне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Дети
18 апреля 2024, 21:00
Делегация Минздрава КНДР посетила предприятия ОЭЗ «Дубна»
Мининвест
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Делегация Минздрава КНДР посетила предприятия медицинского кластера особой экономической зоны «Дубна». Корейские коллеги познакомились с работой фармацевтической компании ООО «ПСК „Фарма“.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, главной целью визита стало обсуждение с резидентами особой экономической зоны «Дубна» и представителями ее управляющей компании перспектив сотрудничества в области научной и практической медицины.

«Из более чем 160 компаний, работающих в ОЭЗ „Дубна“, 36 входят в медицинский кластер. Ими создано более 1,3 тысячи рабочих мест, а инвестиции этих предприятий превышают 20 миллиардов рублей», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Резиденты медицинского кластера особой экономической зоны «Дубна» обеспечивают 11% от общероссийского производства медицинских изделий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Минздрав Дубна КНДР
18 апреля 2024, 20:27
Проект «Ранняя помощь» помог 1,5 тысячи детей из Подмосковья
Пресс-служба Минсоцразвития МО
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В Подмосковье успешно работает проект «Ранняя помощь» для маленьких детей. Малыши могут получить лечебный массаж, физиотерапию — все то, что необходимо для нормального развития ребенка.

По словам первого заместителя председателя Правительства Московской области Людмилы Болатаевой, проект реализуется в Подмосковье менее года, но уже есть хорошие результаты.

«За небольшой период он помог более чем полутора тысячам детей, которые нуждаются в гармоничном развитии. Услугу могут получить дети по показаниям педиатра абсолютно бесплатно», - рассказала Болатаева.

В Министерстве социального развития Московской области пояснили, что как правило, за помощью обращаются родители детей до трех лет, но также специалисты помогают и детям более старшего возраста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи
18 апреля 2024, 20:14
Глава подмосковного ГУСТ Аипова провела еженедельный штаб
ГУСТ МО
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Руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова провела общеобластной еженедельный штаб по содержанию территорий и многоквартирных домов. Главной темой обсуждения стала оценка выполнения работ в Месяц чистоты, стартовавший в апреле.

По ее словам, уборка и взрыхление газонов, мытье контейнерных площадок и различных покрытий - основные виды работ на апрель. Уже выполнено порядка 63% задач.

«Ускориться необходимо Воскресенску, Электростали, Чехову, Подольску, Клину, Жуковскому, Кашире, Бронницам, ведь осталось 13 дней до проверки территорий по чек-листу», - отметила Аипова.

Команда ГУСТ Московской области продолжает привлекать сотрудников в штаты МБУ городских округов. С марта трудоустроились 385 дворников, 48 механизаторов, 17 водителей.

«Однако порой специалисты кадровых служб МБУ совершают типичные ошибки. Так, на этой неделе во Фрязино кадровик не обработала информацию и не перезвонила откликнувшимся. Мы отслеживаем и пресекаем подобные эпизоды, потому что тема привлечения квалифицированных кадров - залог чистоты территорий», - добавила Аипова.

Кроме того, на совещании отметили результаты отработки заявок, поступивших в ЕДС МО за прошедшую неделю. Управляющим организациям напомнили, что скорость отработки очень важна, но не стоит забывать и о качестве.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Работа Балашиха Воскресенск Кашира

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