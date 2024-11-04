04 ноября 2024, 16:05

Изменение генплана Красногорска обсудили на заседании Совета депутатов

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В конференц-зале администрации Красногорска состоялось заседание Совета депутатов муниципалитета. Народные избранники обсудили корректировку генерального плана города, изменение положения о сельских старостах и другие вопросы.

На повестке дня заседания Совета депутатов Красногорска стояли такие вопросы, как внесение изменений в генплан, утверждение списка автодорог, передача в собственность имущества муниципалитета. Помимо этого, народные избранники обсудили корректировку положения о старостах сельских поселений и предложили установить памятные знаки на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны.

По словам председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Сергея Трифонова, положение о сельских старостах уже проработали, в изменениях документ не нуждается.

«И второй вопрос - улицы, где звучат имена собственные. Подготовим информационные доски с QR-кодом, чтобы жители могли не только получить краткую информацию, но и узнать больше о человеке в интернете», - добавил он.

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Красногорск Депутаты
04 ноября 2024, 16:03
Праздничный концерт ко Дню народного единства прошел в Химках
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В Химках в Доме культуры «Лунево» прошел концерт «Мы едины». На сцене выступили творческие коллективы в национальных костюмах.

Концерт приурочили ко Дню народного единства. Зрителей познакомили с особенностями различных национальностей, которые представлены в России. Они увидели танцы, услышали народные песни на диалектах. Для артистов подготовили костюмы, которые сшили по музейным образцам.

Отметим, Дом культуры «Лунево» открылся в 1968 году. Здесь творят 23 коллектива разных возрастов. Дети и взрослые совершенствуют навыки живописи, вокала, хореографии, танцев и актерского мастерства.

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Химки Концерты
04 ноября 2024, 16:02
Школьники в Химках показали спектакль о Великой Отечественной войне
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Городской округ Химки присоединился к празднованию Дня народного единства. Ученики школ № 1 и № 8 подготовили спектакль о Великой Отечественной войне, который представили гостям.

Театрализованную постановку представили в одном из корпусов школы № 8 имени В. И. Матвеева. Гостей поприветствовала директор Ольга Игнатьева.

«Многовековая история нашей страны неоднократно показывала, что сила русского народа заключается в единстве и в преемственности поколений. Сегодняшняя встреча стала олицетворением этих слов. Здесь собрались горожане разных возрастов. Многие из них являются выдающимися жителями нашего города. Я очень рада, что у нашей молодежи есть возможность пообщаться со столь уникальными личностями», - поделилась Ольга Игнатьева.

Школьникам рассказали про историю праздника, а после они представили спектакль о Великой Отечественной войне. В числе зрителей - младшеклассники, представители «ХимСпас», «Боевого братства» и Союза инвалидов «Чернобыль». В конце мероприятия все приняли участие в чаепитии.

Отметим, патриотическая встреча ко Дню народного единства прошла в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». В ней приняли участие активные жители, общественные деятели, волонтеры и муниципальные депутаты. В их числе - Юлия Ишкова, Александр Васильев и Владимир Суслов.

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Химки
04 ноября 2024, 14:46
Финал конкурса красоты пройдет в Люберцах 8 декабря
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В культурном центре «Дом офицеров» городского округа Люберцы завершился отборочный этап конкурса «Люберецкая краса 2024». В финал, который пройдет в муниципалитете 8 декабря, вышли 10 участниц.

Организовали мероприятие «Молодая Гвардия Единой России» и администрация городского округа.

По словам председателя конкурса, исполняющей обязанности руководителя местного отделения «Молодой Гвардии» Анны Лисак, на отборочном этапе выбрали 10 финалисток.

«Каждая из участниц рассказала о себе, своих достижениях, поделилась взглядами на жизнь, ответила на непростые вопросы судей. Всего на конкурс поступили порядка 20 заявок», - добавила она.

Анна Лисак также рассказала, что сейчас конкурсантки начнут готовиться к финалу. Их ждут занятия, мастер-классы, тренинги, которые помогут девушкам раскрыть потенциал и таланты.

В культурно-просветительском центре городского округа Люберцы на проспекте Гагарина, дом № 19, 8 декабря состоится финал конкурса.

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Люберцы Фестивали конкурсы
04 ноября 2024, 14:35
Чемпионат Московской области по самбо прошел в Люберцах
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Во дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы состоялся чемпионат Московской области по самбо среди мужчин и женщин. Участниками состязаний стали более сотни спортсменов из городов региона.

По словам главы муниципалитета Владимира Волкова, Люберцы на соревнованиях представили 13 самбистов.

«Спортсмены показали красивую борьбу и яркие поединки», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Спортсмены выступили в 16 весовых категориях: по восемь у мужчин и женщин.

«Эти соревнования являются отборочными на чемпионат Центрального федерального округа, который пройдет с 20 по 22 декабря в Рязани», - отметил председатель Федерации самбо городского округа Люберцы, вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков.

Всех причастных на мероприятии поздравили с прошедшим Днем тренера. Одному из первых наставников по самбо в Люберцах Анатолию Полякову в подарок вручили зимнюю спортивную экипировку.

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Спортсмены Люберцы

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