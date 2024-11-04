Изменение генплана Красногорска обсудили на заседании Совета депутатов

На повестке дня заседания Совета депутатов Красногорска стояли такие вопросы, как внесение изменений в генплан, утверждение списка автодорог, передача в собственность имущества муниципалитета. Помимо этого, народные избранники обсудили корректировку положения о старостах сельских поселений и предложили установить памятные знаки на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны.

По словам председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Сергея Трифонова, положение о сельских старостах уже проработали, в изменениях документ не нуждается.

«И второй вопрос - улицы, где звучат имена собственные. Подготовим информационные доски с QR-кодом, чтобы жители могли не только получить краткую информацию, но и узнать больше о человеке в интернете», - добавил он.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».