17 марта 2024, 16:54

Избиратели из Солнечногорска отметили Масленицу на участках для голосования

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Жители Солнечногорска отметили широкую Масленицу прямо на участках для голосования. В последний день масленичной недели на избирательных участках городского округа проходит разнообразная развлекательная программа.

В главном офисе многофункционального центра в Солнечногорске расположен участок для голосования № 2994. Там создали атмосферу настоящего праздника. Гостей встречали ростовые куклы Солнышко и Медведь, символизирующие Масленицу и Россию. Всем желающим предлагали горячий чай из самовара и сладости.

«Сегодня завершающий день голосования. Мы приближаемся к подведению итогов. Все дни на нашем избирательном участке проходило все в штатном режиме, люди продолжают приходить в хорошем настроении. На третий день для наших жителей мы подготовили праздник, посвященный Масленице», - сказала наблюдатель от Общественной палаты городского округа Солнечногорск Наталья Нестерова.

Напомним, что адрес своего избирательного участка можно посмотреть сайте. Проголосовать сегодня граждане могут до 20.00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Солнечногорск Выборы президента РФ Масленица
17 марта 2024, 16:53
Почетный гражданин Солнечногорска Владимир Кривулин проголосовал на выборах президента России
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Владимир Кривулин, почетный гражданин Солнечногорска, принял участие в выборах президента Российской Федерации. На протяжении долгого времени он был руководителем музея «Выстрел» и участником военно-патриотических проектов в округе.

В возрасте 89 лет он пришел на избирательный участок вместе с внуком. Свой голос почетный гражданин округа отдал на избирательном участке в Доме культуры «Выстрел». Кривулин подчеркнул важность активного участия избирателей в выборах и выразил уверенность в силе России.

Голосование длится три дня, с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу участкового избирательного участка в культурном центре в Королеве.

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Солнечногорск Выборы президента РФ
17 марта 2024, 16:27
Олимпийский чемпион Юрий Ляпкин посетил избирательный участок в Балашихе вместе с супругой и дочкой
Телеканал «360»
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Олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею, который участвовал в легендарной суперсерии 1972 года СССР-Канада, Юрий Ляпкин проголосовал на выборах президента. Для этого он посетил избирательный участок в школе № 3 на улице советской в Балашихе.

Юрий Ляпкин почетный житель Балашихи. Именем выдающегося спортсмена в городе названы ледовый дворец «Арена Балашиха» и спортивная школа олимпийского резерва «Авангард-Олимпиец».

«Ну вот я постоянно сюда, в свою любимую третью школу, хожу. Здесь все отлично всегда. Последние выборы всегда здесь», - поделился спортсмен.

Юрий Ляпкин отметил, что пришел на выбор не один, а со своей супругой и старшей дочкой.

«Как обычно со своей супругой и сегодня с нами старшая дочка», - добавил Юрий Ляпкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Балашиха Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 16:23
XIII фольклорный фестиваль провели в коррекционной школе Лобни
Медиасток.рф
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В школе и культурном центре «Музей под небом» прошел XIII ежегодный фольклорный фестиваль. В этот раз организаторы подготовили для детей различные развлечения, включая игры, мастер-классы и традиционные угощения.

Школьники продемонстрировали свои творческие способности, представив работы, созданные под руководством отца Дмитрия. Эти произведения уже заслужили признание и выставляются в разных городах России. Дмитрий Котов, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина и опытный художник, уже более 50 лет работает с детьми. Его мечта - украсить весь город работами своих учеников.

Школа и культурный центр «Музей под небом», расположенные у озера Киово в здании бывшей автошколы, благодаря усилиям педагогов, родителей и местной администрации превратились в пространство для творчества и обучения. Здесь, рядом с церковью Спаса Нерукотворного Образа, отец Дмитрий не только обучает детей мозаичной технике, но и воспитывает в них любовь к народной культуре и традициям, показывая, что каждый может стать художником.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что у всех избирательных участков в Подмосковье пройдут масленичные программы.

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Лобня Школьники Религия Масленица
17 марта 2024, 15:56
Боксер Денис Лебедев проголосовал на выборах президента в Чехове
Телеканал «360»
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Российский боксер Денис Лебедев проголосовал на выборах президента. Свой решение он принял на избирательном участке в здании школы № 3 в Чехове.

Спортсмен обратил отдельное внимание на то, что президент является лицом государства. Именно поэтому важно сделать правильный выбор.

«Президент - это всегда основное лицо любого государства. Я хочу, чтобы в нашей стране был сильный и надежный лидер. Я проголосовал за своего кандидата. Каким будет твой выбор, таким и будет наше государство, наша страна», - указал Денис Лебедев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Чехов Выборы президента — 2024

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