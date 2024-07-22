«В конце мая на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством нашего президента мы обсуждали те сферы, которые можно перевести в цифру», - пояснил Воробьев.

Он добавил, что на сегодняшней встрече участники обсудили перевод платежек за ЖКУ и договоры по газу в электронный вид, а это значит, что жителям не придется больше стоять в очередях или искать потерянную квитанцию. Кроме того, - возможность перевода эксплуатационной документации на котельные в удобный онлайн–формат.

«Цифровые архивы - важные документы в безопасности и доступны в любое время; электронные сделки по Росреестру между юридическими лицами - значительно упростят процедуру учета и регистрации прав», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

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