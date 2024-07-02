02 июля 2024, 20:13

Из отходов в доходы. Как проект студентов подмосковного ГГТУ сможет повысить урожайность культур

Телеканал «360»
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Экологический проект «Из отходов в доходы» студентов Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) Орехово-Зуева номинировали на научную молодежную премию. О том, какие методы увеличения плодородности почвы предлагает студенческое научное сообщество и есть ли у этого проекта перспективы быть замеченным, рассказал директора Ресурсного центра педагогического образования Московской области Роман Иванов в интервью с Ксенией Присекиной на 360.ru.

Министерство образования Московской области оказывает комплексную поддержку студенческому научному творчеству. Тем, кто достиг определенных результатов в области, выплачивается стипендия губернатора региона Андрея Воробьева.

«Если студент не доходит до стипендии губернатора Московской области, ему выплачивается повышенная стипендия. Кроме средств материальной поддержки, существуют и средства нематериального стимулирования. Например, это регулярные путевки студентам на Юг, на Черноморское побережье», - рассказал Роман Иванов.

Специалист подчеркнул, что стипендию губернатора Подмосковья можно потратить на создание научных проектов, развитие себя, а также на прохождение разнообразных курсов.

Проект студентов из Орехово-Зуева «Из отходов в доходы» заключается в применении разнообразной продукции органического сельского хозяйства для улучшения агрохимических показателей почвы.

«Предметом исследования выступает, в первую очередь, повышение урожайности культур, а также, как разнообразные отходы сельскохозяйственного производства могут влиять на урожайность культуры. Второй момент - как настоящие отходы влияют на основные характеристики почвы, например, на ее плодородие», - поделился специалист.

Роман Иванов также рассказал, что недавно в ГГТУ была организована лаборатория биологических исследований. Благодаря этому теперь вуз обладает колоссальной мощностью для проведения различных исследований.

Кроме того, ГГТУ ведет активную работу со школами. Для учеников проводятся различные проекты в рамках программы «Из отходов в доходы», в ходе которых они учатся работать на аналитическом оборудовании.

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Исследования Вузы Сельское хозяйство Интервью Студенты Орехово-Зуево Образование
02 июля 2024, 21:10
Ремонт в школе № 1 в Шатуре завершат к началу учебного года
Министерство строительного комплекса Московской области
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Капитальный ремонт школы № 1 на улице Интернациональной в поселке Шатурторф планируют завершить к 25 августа. На сегодняшний день строительная готовность образовательного учреждения составляет 50%.

Общая площадь трехэтажного здания составляет почти 2,4 тысячи квадратных метров. Сейчас выполняется устройство инженерных коммуникаций, укладка напольной плитки на лестницах и в санузлах, а также проводятся фасадные работы и отделка помещений.

Кроме того, строители занимаются устройством входной группы, эвакуационного выхода, и внешнего ограждения. В ближайшее время начнется поставка новой мебели и оборудования.

При этом все стены обновленного здания готовы к проведению покрасочных работ, а подготовка к чистовой отделке завершена на 86%. На объекте работают 45 специалистов.

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Школы Шатура
02 июля 2024, 20:59
Заместители главы Химок проконтролировали содержание микрорайонов
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Заместители главы городского округа Химки провели пешие обходы микрорайонов. Сотрудники администрации пообщались с жителями и осмотрели ход работ по благоустройству.

Представители администрации и специалисты профильных служб сделали акцент на запросы жителей. Например, заместитель главы Химок по работе со средствами массовой информации, территориальному развитию и молодежной политике Андрей Зайцев поговорил с жителями улиц Зеленая, Библиотечная и Пожарского. Вместе с тем представитель администрации проверил состояние дворов, контейнерных площадок и придомовых территорий.

Заместители главы городского округа проводят обходы каждую неделю. Вне зависимости от наличия заявок на территории, каждый заместитель осматривает свой закрепленный сектор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Химки
02 июля 2024, 20:53
Жители Истры почтили память ветеранов боевых действий на Аллее Славы
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На Аллею славы пришли жены, матери, сослуживцы и сотрудники администрации, чтобы отдать дань тем, кто ценой своей жизни защищал страну. Мероприятие прошло в День ветеранов боевых действий в Истре.

Также на митинге не только почтили память погибших, но и наградили трех бойцов посмертно Орденами Мужества. Эти награды передали вдовам, матерям и родственникам погибшим. А для них важно, чтобы имена и фамилии их героев навсегда остались в истории.

«Это наследственность, это героизм, патриотизм, это память ветерана. Поэтому да, она следует дальше, хоть в моем случае это другая фамилия, так как я вышла замуж, но тем не менее, я всегда по крови его дочь. Внуки то все равно нашего героя», поделилась дочь погибшего Елена Щепихина.

На Аллее Славы в Истре захоронены те, кто защищал свою Родину в зоне проведения специальной военной операции. На митинги погибшим отдали дань со всеми военными почестями: оркестр исполнил Гимн России, караул почетным залпом отблагодарил за подвиги, после всех почтили минутой молчания.

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Истра Военные Митинги
02 июля 2024, 20:53
Акцию «Внимание пешеход» провели в детском лагере в Истре
https://vk.com/goistra
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Профилактическое мероприятие «Внимание пешеход» в лагере летнего пребывания прошло в школе номер три в Истре. Подготовили все юные инспекторы движения и Госавтоинспекция города Истра.

Ребятам детского лагеря рассказали о том, как переходить дорогу со светофорами, а также без них. Кроме этого, отдельное внимание уделили правилам использования велосипедов и самокатов на дорогах. Для детей смоделировали различные ситуации на дороге, сначала они показывали, как обычно переходят проезжаю часть, а потом обсудили вмести правильные варианты с организаторами мероприятия. Все ошибки воспитанников детского летнего лагеря были рассмотрены и разъяснены.

В программе приняли участие сразу два отряда, ребята внимательно слушали и показывали свои знания правил дорожного движения. Благодаря интерактивной форме информация у участников мероприятия усваивалась гораздо быстрее. Такой урок был для них полезен, а главное- интересен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Истра Дороги Детские лагеря

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