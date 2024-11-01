Ивантеевский фундук из Подмосковья вырастят в Белоруссии

По словам министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова, питомник получил патент на это селекционное достижение в прошлом году.

«Его включение в реестр допущенных к промышленному производству открыло широкие возможности для крупных и средних российских аграриев по созданию промышленных орехоплодных плантаций, а также фермерских и садоводческих хозяйств в различных регионах страны», - рассказал Фирсов.

Генеральный директор Ивантеевского лесного селекционного опытно-показательного питомника Сергей Устинов отметил, что этот сорт фундука стал популярен не только на территории России, но его захотели выращивать и коллеги из Белоруссии.

«Интерес белорусских коллег к данному сорту для выращивания орехов с последующим применением при производстве кондитерских изделий открывает дополнительные возможности для популяризации селекционных достижений Ивантеевского лесопитомника на постсоветском пространстве», - сказал Устинов.

По своим количественным и качественным показателям этот сорт значительно опережает многие сорта. Его урожайность - до шести килограммов орехов с куста, а размерами он на 24% превышает самый крупный в мире орех фундука сорта «Трапезунд».