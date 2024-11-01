01 ноября 2024, 22:24

Ивантеевский фундук из Подмосковья вырастят в Белоруссии

Минимущества
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Лесной питомник Московской области и Инспекция по испытанию сортов растений из Беларуси заключили контракт на размножение и создание плантаций фундука сорта «Подарок Ваничевой». Его создали в Ивантеевском лесопитомнике.

По словам министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова, питомник получил патент на это селекционное достижение в прошлом году.

«Его включение в реестр допущенных к промышленному производству открыло широкие возможности для крупных и средних российских аграриев по созданию промышленных орехоплодных плантаций, а также фермерских и садоводческих хозяйств в различных регионах страны», - рассказал Фирсов.

Генеральный директор Ивантеевского лесного селекционного опытно-показательного питомника Сергей Устинов отметил, что этот сорт фундука стал популярен не только на территории России, но его захотели выращивать и коллеги из Белоруссии.

«Интерес белорусских коллег к данному сорту для выращивания орехов с последующим применением при производстве кондитерских изделий открывает дополнительные возможности для популяризации селекционных достижений Ивантеевского лесопитомника на постсоветском пространстве», - сказал Устинов.

По своим количественным и качественным показателям этот сорт значительно опережает многие сорта. Его урожайность - до шести килограммов орехов с куста, а размерами он на 24% превышает самый крупный в мире орех фундука сорта «Трапезунд».

Сельское хозяйство
01 ноября 2024, 21:57
Коммутационное оборудование обновили на подстанциях Подмосковья к зиме
Россети
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Подмосковные энергетики обновили коммутационное оборудование на главных подстанциях Московской области перед предстоящей зимой. Наибольшие объемы работ выполнили в Одинцовском, Богородском, Наро-Фоминском и Орехово-Зуевском городских округах, а также в Электростали и Черноголовке.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, специалисты провели ревизию оборудования, а также заменили дефектные детали.

«Ремонт разъединителей - одно из основных мероприятий ремонтной кампании. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтных и профилактических работ», - пояснили в ведомстве.

Черноголовка Электросталь Ремонтные работы Богородский
01 ноября 2024, 21:53
Лекция для педагогов образовательных учреждений пройдет в Одинцове 9 ноября
Unsplash
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Образовательная лекция для педагогов и родителей «Левшество: Изменяем систему, а не ребенка» состоится 9 ноября в 12:00 в Одинцове. Урок проведет Елена Боева, основатель проекта #ПравоНалево, автор Forbes Russia Education и член профессиональных сообществ педагогов.

Лекция адресована педагогам образовательных учреждений и родителям, которые хотят разобраться в особенностях левшей и понять, как помочь им раскрыть свой потенциал.

Преподаватель Елена Боева расскажет о стереотипах и мифах о левшах. Например, многие ошибочно считают, что левши - это нестандартные дети, которым нужно «переучиваться». Лекция развеет эти заблуждения и покажет, что левшество - это особенность, которая не требует исправления, а нуждается в понимании и поддержке.

Также на встрече поговорят о типаж леворукости и потенциале левшей через системные изменения.

Вход на лекцию свободный, возрастное ограничение 16.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дети Образование
01 ноября 2024, 21:53
Администрация Балашихи взяла в работу первые обращения жителей в ноябре
Пресс-служба администрации Балашихи
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Заместители главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский и Кирилл Тимашков обошли ряд микрорайонов и встретились с их жильцами. Они зафиксировали все пожелания собственников и взяли их на личный контроль.

Во время обхода инициативные жители попросили администрацию отремонтировать тротуар на улице Орджоникидзе в сторону микрорайона Авиаторов. Пожелание по новому асфальту прозвучало и от жильцов улицы Летной: оно касается пешеходного перехода в сторону школы № 26. На улице Трубецкой зафиксированы сбои при подаче холодной воды в 110-м доме.

Все эти обращения Дмитрий Варнавский взял на личный контроль. Заместитель главы совместно с представителями профильных управлений администрации, управляющих компаний и МБУ «Благоустройство-Балашиха» также совершил обход по улицам Зеленая и Третьяка, а также по бульвар Нестерова и микрорайону Северный.

Заместитель главы Кирилл Тимашков проверил содержание территории в микрорайоне Саввино и селе Новый Милет. Кроме того, по многочисленными обращениям встретится с дольщиками домов на улице Соловьева в ЖК «Леоновский парк».

Подобные обходы происходят в Балашихе регулярно. На них жители могут напрямую задать свои вопросы представителю администрации и профильному ведомству.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Балашиха
01 ноября 2024, 21:51
Диетолог НИКИ детства Басова предупредила о вреде веганства для детей
ники детства
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Сегодня во всем мире отмечается День вегана, и, если взрослые могут осознанно выбирать этот стиль питания, детям придерживаться такого рациона ни в коем случае нельзя. В этом уверена врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.

По ее словам, из-за дефицита белка нарушаются абсолютно все процессы, связанные с ростом и развитием ребенка. Белок из растительных продуктов плохо всасывается, в нем нет важных аминокислот, а дефицит железа ведет к нарушению работы внутренних органов, а также не лучшим образом влияет на интеллектуальное развитие детей.

«Никакая соя, фасоль или иное „растительное железо“ не могут полноценно заменить железо, которое содержится в красном мясе. Ребенок до 18 лет должен получать животные жиры и фосфор из рыбы. Животные жиры также невозможно полностью компенсировать жирами растительными», - заключила Басова.

Дети Питание Продукты

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