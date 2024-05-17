Иван Садовников из Химок стал чемпионом России по ориентированию

Программа долгосрочных сбережений заработала в России в январе. По ней жители могут накопить на будущие расходы: на каждый вложенный рубль добавят еще один сверху. Об особенностях программы рассказали замглавы департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков и директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

Возрастные ограничения и наследование Вступить в программу можно с 18 лет. Заключить договор участники могут в пользу детей, что особенно важно для старшего поколения, объяснил Павел Шахлевич. В случае смерти участника, все накопленные средства переходят по наследству.

«Вопрос наследования был первым важным свойством программы при опросе ВЦИОМ в 2022-м году, когда программа только разрабатывалась, поэтому при смерти гражданина все средства программы долгосрочных сбережений наследуются, если только не назначены пожизненные выплаты», - объяснил он.

По словам Сергея Белякова, важно привлекать к программе молодое поколение, которое не привыкло думать о пенсионные накоплениях. Для этого проводят большую информационную работу в школах и вузах.

«Мы не можем ждать, когда молодой человек сам дозреет до осознания того, что он тоже участник формирования своих будущих финансовых возможностей. Эту политику по подсказыванию ему, что правильно, что целесообразно, нужно проводить и на государственном уровне, на уровне поведения участников рынка, чем мы и занимаемся. Это сложная задача, но это надо активно это внедрять», - отметил финансист.

Ольга Шишлянникова подчеркнула, что самые эффективный возраст для вхождения в программе - 25-30 лет. При таких условиях участники могут накопить необходимую сумма для того, чтобы жить комфортно после вступления в пенсионный возраст.

Суммы вкладов и особенности НПФ При взносе более 80 тысяч рублей участник программы получает софинансирование государства в размере 36 тысяч рублей, а также кешбэк по налоговым вычетам на взносы до 400 тысяч рублей.

По словам Сергея Белякова, негосударственные пенсионные фонды умеют управлять долгими инвестициями и обеспечивать их надежный контроль благодаря особенным регуляторным требованиям.

«Это то, что нас отличает от кредитных организаций, в том числе в части раздельного учета средств, которые находится на балансе пенсионных фондов. Это важная гарантия защищенности средств, что не будет каких-то перетоков, не будет каких-то рисков, связанных с тем, что фонд пытается где-то возникшие дыры заткнуть другими источниками, формируя условия для появления дыр в другой части портфеля», - сказал он.

Именно такая нагрузка на НПФ позволяет обеспечить надежность вкладов.

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