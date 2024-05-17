17 мая 2024, 12:57

Иван Садовников из Химок стал чемпионом России по ориентированию

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанник физкультурно-спортивного клуба «Благо» Иван Садовников представил городской округ Химки на чемпионате России по спортивному ориентированию среди сурдоспортсменов. Он стал лучшим среди более чем 80 участников из восьми регионов страны.

Чемпионат провели в Геленджике. Спортсмен из Химок выступил в составе сборной Московской области. В кросс-эстафете по три человека Иван Садовников выиграл золотую медаль.

«В нашем городском округе Химки развитие спорта - одно из самых приоритетных направлений. В городе строят современные спортивные объекты, реконструируют учреждения физической культуры и спорта», - подчеркнула муниципальный депутат городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Ранее спортсмены из Химок стали третьими в первом кроссовом первенстве России по спортивному ориентированию. Воспитанницы спортивной школы имени Горелова Светлана Олейниченкова и Кристина Евсикова выиграли бронзовые медали в возрастной категории до 16 лет. Соревнования прошли во Владимире в несколько этапов.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал срок открытия бассейна в Селятине после ремонта.

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Спортсмены Химки
17 мая 2024, 13:25
Предприятию по выпуску печей в Подольске исполнилось 25 лет
Медиасток.рф
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Паротермальные электрические печи разрабатывают на предприятии «Инжкомцентр» в Подольске. В этом году по случаю 25-летия производства глава округа Григорий Артамонов наградил лучших сотрудников завода.

Подольский «Инжкомцентр» разрабатывает печи для бань. И встретить продукцию этого завода можно по всему миру. Новейшая разработка - паротермальные электрические печи, которые сочетают в себе несколько режимов парения. Здесь же выпускают единственные в мире печи мощностью 72 киловатт, при этом компания на первое место ставит безопасность продукции.

«Я считаю, что мы достаточно успешно эти годы именно прожили, развились, научились делать новую современную продукцию. У нас сейчас колоссальная замена импорта произошла», - поделился генеральный директор ООО «Инжкомцентр ВВД» Виктор Вахов.

Главе городского округа Подольск Григорию Артамонову показали процесс производства печей: как работает современное лазерное и сварочное оборудование. На предприятии трудятся порядка 70 человек. Руководитель округа поздравил их с юбилейной датой и вручил 11 специалистам муниципальные награды.

«Вы греете жителей нашей страны, жителей Подмосковья, Подольска! Производите необходимую продукцию, поддерживаете ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. Знаю, что и с вашего предприятия тоже некоторые сейчас защищают нашу страну. Только командная работа дает высокие результаты», - сказал Артамонов.

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Подольск Бизнес
17 мая 2024, 13:24
Программа долгосрочных сбережений: когда можно вступить и в чем особенности НПФ
Медиасток.рф
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Программа долгосрочных сбережений заработала в России в январе. По ней жители могут накопить на будущие расходы: на каждый вложенный рубль добавят еще один сверху. Об особенностях программы рассказали замглавы департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков и директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

Возрастные ограничения и наследование Вступить в программу можно с 18 лет. Заключить договор участники могут в пользу детей, что особенно важно для старшего поколения, объяснил Павел Шахлевич. В случае смерти участника, все накопленные средства переходят по наследству.

«Вопрос наследования был первым важным свойством программы при опросе ВЦИОМ в 2022-м году, когда программа только разрабатывалась, поэтому при смерти гражданина все средства программы долгосрочных сбережений наследуются, если только не назначены пожизненные выплаты», - объяснил он.

По словам Сергея Белякова, важно привлекать к программе молодое поколение, которое не привыкло думать о пенсионные накоплениях. Для этого проводят большую информационную работу в школах и вузах.

«Мы не можем ждать, когда молодой человек сам дозреет до осознания того, что он тоже участник формирования своих будущих финансовых возможностей. Эту политику по подсказыванию ему, что правильно, что целесообразно, нужно проводить и на государственном уровне, на уровне поведения участников рынка, чем мы и занимаемся. Это сложная задача, но это надо активно это внедрять», - отметил финансист.

Ольга Шишлянникова подчеркнула, что самые эффективный возраст для вхождения в программе - 25-30 лет. При таких условиях участники могут накопить необходимую сумма для того, чтобы жить комфортно после вступления в пенсионный возраст.

Суммы вкладов и особенности НПФ При взносе более 80 тысяч рублей участник программы получает софинансирование государства в размере 36 тысяч рублей, а также кешбэк по налоговым вычетам на взносы до 400 тысяч рублей.

По словам Сергея Белякова, негосударственные пенсионные фонды умеют управлять долгими инвестициями и обеспечивать их надежный контроль благодаря особенным регуляторным требованиям.

«Это то, что нас отличает от кредитных организаций, в том числе в части раздельного учета средств, которые находится на балансе пенсионных фондов. Это важная гарантия защищенности средств, что не будет каких-то перетоков, не будет каких-то рисков, связанных с тем, что фонд пытается где-то возникшие дыры заткнуть другими источниками, формируя условия для появления дыр в другой части портфеля», - сказал он.

Именно такая нагрузка на НПФ позволяет обеспечить надежность вкладов.

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Пенсия Доходы Деньги
17 мая 2024, 13:17
Единый день диспансеризации пройдет в Химках 18 мая
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Единый день диспансеризации проведут во всех поликлиниках Химок 18 мая. Жители смогут сделать флюорографию, проверить работу сердца, измерить давление, вес, получить консультации узкопрофильных специалистов.

Чтобы пройти медосмотр, пациенту нужно при себе иметь только паспорт и медицинский полис. Свыше 30 тысяч жителей городского округа уже прошли диспансеризацию с начала года. Записаться на обследование можно через единый номер 122 на портале «Госуслуги» или в регистратуре.

«Рекомендую убедиться, что у вас нет проблем со здоровьем, так как можно обнаружить некоторые болезни еще на ранней стадии. Терапевт осмотрит и даст направление на базовые анализы, но при необходимости может отправить на другие обследования или к узкопрофильным специалистам», - рассказал главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Больницы Химки Болезни Диспансеризация
17 мая 2024, 12:58
Дом культуры имени 1 Мая в Климовске отремонтируют к концу года
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Капитальный ремонт дома культуры продолжается в подольском микрорайоне Климовск. К этому дню выполнили уже 20% работ, а полностью завершить их планируется до конца года.

В Министерстве строительного комплекса сообщили, что сейчас на объекте находятся более 60 рабочих и три машины. Ведутся работы по усилению фундаментов, кладке перегородок на первом и втором этажах. Начались внутренняя отделка помещений, армирование пола и усиление оконных проемов.

Объект построили в 1938 году, и сегодня это одно из старейших учреждений культуры в городском округе Подольск.

В обновленный ДК купят новую мебель и оборудование. Территорию вокруг благоустроят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Подольск Ремонтные работы

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