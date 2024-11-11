Иван Курданин возглавил Дмитровский городской округ

«Мы хорошо знаем Ивана Юрьевича по работе в Лосино-Петровском. После этого он два с половиной года провел в ДНР и ЛНР, занимался всем, что касается восстановления Мариуполя, школ, садов, дорог. Вся координация происходила в том числе с его участием», - сказал Воробьев.

Он отметил, что Курданину теперь предстоит руководить очень важной, большой и сложной территорией.

«Надеюсь, что вы так же результативно, эффективно все направления работы сможете обеспечить. Все принципы, подходы вы знаете, как и вызовы, которые мы с вами обсуждали лично», - добавил губернатор.

Все жители Дмитровского городского округа с активной позицией должны быть услышаны, подчеркнул глава региона.