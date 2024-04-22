Иван Дергаев из Солнечногорска победил на всероссийской олимпиаде по русскому языку
Подведены итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. По итогам испытаний призером стал ученик Ложковской школы из Солнечногорска Иван Дергаев.
Финальный этап олимпиады по русскому языку проходил в Ставропольском крае с 13 по 19 апреля. К состязанию Ивана Дергаева подготовила учительница Ложковской школы Елена Оленина.
«Поздравляю Ивана и его педагога-наставника. Солнечногорск гордится вашими достижениями! Отмечу, что в этом году в региональном этапе олимпиады приняли участие 163 ученика солнечногорских школ, причем 12 ребят стали победителями, а 45 - призерами!» - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
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