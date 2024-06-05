05 июня 2024, 21:33

Итоговое пленарное заседание Общественной палаты прошло в Балашихе

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На плановом заседании подвели итоги за четыре года работы.В состав входят 45 членов Общественной палаты и 85 консультантов-экспертов. В ходе встречи лучших наградили благодарственными письмами и почетными грамотами.

За время работы, активные жители Балашихи делали добрые дела, отправляли гуманитарную помощь военнослужащим, а также внесли большой вклад в развитие города.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров поблагодарил каждого члена Общественной палаты за работу и отметил, что четыре года были сложными и девять тысяч обращений, являются показателем огромной проделанной совместной работы.

Напомним, что сейчас идет формирование нового состава, который приступит к работе в сентябре.

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Балашиха
05 июня 2024, 22:26
Андрей Воробьев пригласил посетить стенд Подмосковья на ПМЭФ
Медиасток.рф
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Стенд Подмосковья начал работу на Петербургском международном экономическом форуме. В этом году регион сделали упор на технологии — гостей встречает четырехметровый трансформер, собранный из деталей автомобилей, производство которых в скором времени будет запущено в регионе, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что на форуме работает еще один робот - Женя. Он является специалистом по вопросам ЖКХ и может ответить на любой вопрос в реальном времени.

«Ждем всех, кто на ПМЭФ, у нашего стенда: пить подмосковный лимонад и думать о том, как далеко зашел прогресс», - подчеркнул Воробьев в своем Telegram-канале.

Воробьев добавил, что впереди предстоят переговоры о новых инвестиционных проектах, которые должны принести налоги в бюджет региона и создать новые рабочие места.

Более подробно ознакомиться с работой стенда Московской области на ПМЭФ-2024 можно в репортаже корреспондента 360.ru Елены Кононовой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Стенд Подмосковья начал работу на Петербургском международном экономическом форуме. В этом году регион сделали упор на технологии - гостей встречает четырехметровый трансформер, собранный из деталей автомобилей, производство которых в скором времени будет запущено в регионе, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 21:31
Врачи из Балашихи спасли пенсионерку с острой болью в животе
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В филиал № 2 Балашихинской больницы поступила 78-летняя пациентка с жалобой на боль в животе. Оказалось, что в левой доли ее печени образовалась гнойная капсула.

Образование прорвалось и попало в брюшную полость. Ситуация была критической, но врачи успели оказать профессиональную помощь. Сейчас пациентка уже дома и находится в удовлетворительном состоянии на амбулаторном лечении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение Балашиха
05 июня 2024, 21:11
Спортсмены из Химок приняли участие турнире по мини-футболу
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Студенты Московского государственного института культуры в Химках сыграли в IV кубке Министерства культуры России по мини-футболу. Команда включила и преподавателей, и студентов.

Капитаном команды Московского государственного института культуры выбрали доцента кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности хореографического факультета Александра Шепелева. Турнир прошел в спортивном комплексе «Октябрь».

«Несмотря на жаркие погодные условия и небольшие травмы на поле, наша команда показала отличный результат, обойдя команды Министерства культуры РФ, Министерства труда РФ, Геликон-оперы и „Comedy Club“, - поделилась заведующая кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности хореографического факультета МГИК Наталья Каравацкая.

Судьи выделили профессиональные навыки студента факультета государственной культурной политики Якова Даньшина. Он забил гол уже в первые секунды матча, за что заслужил медаль. Танцевальные номера в перерывах демонстрировала группа чирлидиров из института культуры.

Отметим, что в вузе обучаются свыше 5000 студентов по 30 направлениям подготовки на шести факультетах. Они участвуют в творческих и научных мероприятиях не менее 500 раз за год.

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Спортсмены Вузы Химки Студенты
05 июня 2024, 21:09
Статистику рождаемости с начала года опубликовали в Подмосковье
Министерство социального развития Подмосковья
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Больницы Московской области зарегистрировали рождение свыше 15 тысяч мальчиков и чуть меньше 14,5 тысячи девочек. Министерство социального развития Подмосковья приводит соответствующую статистику на основе информации с начала 2024 года.

Первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева отметила, что в Подмосковье ежегодно рождается более 70 тысяч детей.

«И тенденция нашего региона, что мальчиков у нас рождается больше чем девочек, а каждая 10-я семья - многодетная», - добавила Людмила Болатаева.

При этом в регионе предоставляется комплексная услуга, которая помогает родителям легко получить первичные документы на ребенка, а также выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочную коробку «Я родился в Подмосковье». Все эти процедуры проводятся оперативно и без лишних хлопот, прямо в родильной палате.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Статистика Дети Больницы Семья

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