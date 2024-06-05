Итоговое пленарное заседание Общественной палаты прошло в Балашихе

Стенд Подмосковья начал работу на Петербургском международном экономическом форуме. В этом году регион сделали упор на технологии — гостей встречает четырехметровый трансформер, собранный из деталей автомобилей, производство которых в скором времени будет запущено в регионе, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что на форуме работает еще один робот - Женя. Он является специалистом по вопросам ЖКХ и может ответить на любой вопрос в реальном времени.

«Ждем всех, кто на ПМЭФ, у нашего стенда: пить подмосковный лимонад и думать о том, как далеко зашел прогресс», - подчеркнул Воробьев в своем Telegram-канале.

Воробьев добавил, что впереди предстоят переговоры о новых инвестиционных проектах, которые должны принести налоги в бюджет региона и создать новые рабочие места.

Более подробно ознакомиться с работой стенда Московской области на ПМЭФ-2024 можно в репортаже корреспондента 360.ru Елены Кононовой.

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Стенд Подмосковья начал работу на Петербургском международном экономическом форуме. В этом году регион сделали упор на технологии - гостей встречает четырехметровый трансформер, собранный из деталей автомобилей, производство которых в скором времени будет запущено в регионе, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.