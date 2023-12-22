22 декабря 2023, 10:36

Итоги железнодорожного развития в 2023 году подвели в Подмосковье

Unsplash
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Развитию железнодорожной инфраструктуры уделяется большое внимание в Подмосковье. В профильном комитете Мособлдумы подвели итоги работы по этому направлению за год.

Председатель комитета Олег Гаджиев напомнил, что в этом году в регионе запустили МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» и МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожный». Появились новые комфортные электрички, построены надземные пешеходные переходы и многое другое. Сейчас около 650 тысяч пассажиров ежедневно пользуются этими диаметрами. Дорога для них стала дешевле, быстрее и комфортнее.

Продолжается программа строительства надземных крытых пешеходных переходов, оборудованных лифтами с широкими проходами. С конца 2022 года такие объекты появились в семи городских округах. В ноябре 2023-го заключили контракты на строительство еще трех: в Лобне, Люберцах и Одинцове.

«Также в Московской области реализуется программа строительства а/д путепроводов в границах МЦД. На сегодняшний день работы ведутся в Быкове в Раменском, в Опалихе и Аникеевке в Красногорске, а также в Апрелевке Наро-Фоминска. Завершить строительство планируется к концу 2024 года», - отметила заведующий отделом железнодорожного и водного транспорта Минтранса Подмосковья Ксения Шупель.

За год в Подмосковье установили 242 информационных щита, ликвидировали 357 опасных переходов через пути и установили 4,3 тысячи метров ограждений. Кроме того, установили еще 116 камер видеонаблюдения, смонтировали более 30 искусственных ограждений «Змейка».

Состояние железнодорожной инфраструктуры на подмосковных станциях контролируется с помощью специального мобильного приложения. Благодаря онлайн-контролю удалось значительно повысить качество содержания объектов.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Мособлдума Поезда
22 декабря 2023, 11:09
Почти 250 тысяч человек прошли онкоскрининг полости рта в Подмосковье за год
Пресс-служба Минздрава МО
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Диагностику новообразований полости рта могут пройти жители Подмосковья по программе «Стоматология: перезагрузка». Исследование позволяет уже во время приема заподозрить у пациента  онкологическое заболевание.

«С начала года скрининг на рак полости рта прошли уже более 245 тысяч человек. При этом у 558 пациентов обнаружили онкологическое заболевание. У 202 человек болезнь находилась на ранней стадии. Всех пациентов направили на лечение», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

На приеме врач-стоматолог направляет люминесцентную лампу в полость рта, и любое отклонение от нормы светится иначе. Это позволяет заподозрить онкологическое заболевание. Диагностика проводится бесплатно на приеме у стоматолога.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Медицина Онкология
22 декабря 2023, 10:58
Жители Подмосковья смогут отправить электронное письмо Деду Морозу
Медиаархив Подмосковья
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Теперь не обязательно идти на почту, чтобы отправить письмо Деду Морозу — это можно сделать с помощью электронного сервиса. Подробнее рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Чтобы написать электронное письмо, клиенту нужно авторизоваться через портал госуслуг на сайте https://zakaznoe.pochta.ru/. После этого на экране появится кнопка «Письмо Деду Морозу». Адрес заполнится автоматически, текст послания можно загрузить в виде документа, изображения или заполнить вручную. Почта распечатает послание и доставит адресату за пять-семь дней.

Для тех, кто захочет отправить классическое письмо по почте, напомним адрес резиденции главного зимнего волшебника: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

В Подмосковье также есть специальные новогодние ящики, которые установлены во многих отделениях почтовой связи.

Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Новый год Дед Мороз
22 декабря 2023, 10:17
Встреча жителей с замминистра здравоохранения Подмосковья прошла в Подольске
Андрюхина Мария
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Подольск с рабочим визитом посетила заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина. Она осмотрела подразделения областной клинической больницы и ответила на вопросы пациентов.

Елена Зинатулина отметила, что Подольская областная клиническая больница участвует во многих инициативах, которые реализуются на территории Московской области. Одна из них - это пилотный проект создания отделения по обслуживанию вызовов на дом.

«Сейчас наблюдается рост сезонных заболеваний. Большую нагрузку испытывают бригады скорой помощи, врачи-терапевты, педиатры. Новое отделение будет работать семь дней в неделю и поможет в напряженный период. Также оно будет обслуживать и паллиативных пациентов», - рассказала замминистра.

Жители спросили о перспективах дневного стационара в Климовске, льготных лекарствах и транспортной доступности онкодиспансера в поселке Кузнечики. Все обращения взяли на контроль.

Прозвучал и вопрос о судьбе детского отделения в поликлинике, расположенной на бульваре 65-летия Победы.

«Подразделение переходит в ведение Подольской детской больницы. Продолжается работа по разграничению детской и взрослой служб. Отделение останется в этих же помещениях, специалисты будут те же, для пациентов ничего не поменяется», - пояснил главный врач ПОКБ Вардан Геворкян.

проект Московской области «Поликлиника. Перезагрузка» стал самым популярным по направлению «Здравоохранение» в рамках конкурса управленческих диагностик «Смарт Диалог». О важности развития здравоохранения в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Здравоохранение Больницы Врачи
22 декабря 2023, 10:12
Чат-бот «Денис» более 100 тысяч раз помог жителям Подмосковья записаться на прием к врачу
Минздрав МО
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Быстро записаться к врачу или на вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье помогает чат-бот «Денис». Им воспользовались уже более 100 тысяч раз.

В Мингосуправления Московской области рассказали, что «Денис» помогает жителям вызвать врача на дом, записаться в поликлинику или на вакцинацию от COVID-19. Чтобы воспользоваться им, нужно пройти по ссылке. После запуска понадобится указать номер телефона, полиса ОМС и дату рождения.

«Самый популярный сервис чат-бота - запись на прием к врачу. Жители им воспользовались более 65 тысяч раз, а после посещения специалиста поставили более 37 тысяч оценок», - отметил директор IT-компании «Максимум», которая является разработчиком программы, Александр Степанов.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Медицина

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