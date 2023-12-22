Итоги железнодорожного развития в 2023 году подвели в Подмосковье

Председатель комитета Олег Гаджиев напомнил, что в этом году в регионе запустили МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» и МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожный». Появились новые комфортные электрички, построены надземные пешеходные переходы и многое другое. Сейчас около 650 тысяч пассажиров ежедневно пользуются этими диаметрами. Дорога для них стала дешевле, быстрее и комфортнее.

Продолжается программа строительства надземных крытых пешеходных переходов, оборудованных лифтами с широкими проходами. С конца 2022 года такие объекты появились в семи городских округах. В ноябре 2023-го заключили контракты на строительство еще трех: в Лобне, Люберцах и Одинцове.

«Также в Московской области реализуется программа строительства а/д путепроводов в границах МЦД. На сегодняшний день работы ведутся в Быкове в Раменском, в Опалихе и Аникеевке в Красногорске, а также в Апрелевке Наро-Фоминска. Завершить строительство планируется к концу 2024 года», - отметила заведующий отделом железнодорожного и водного транспорта Минтранса Подмосковья Ксения Шупель.

За год в Подмосковье установили 242 информационных щита, ликвидировали 357 опасных переходов через пути и установили 4,3 тысячи метров ограждений. Кроме того, установили еще 116 камер видеонаблюдения, смонтировали более 30 искусственных ограждений «Змейка».

Состояние железнодорожной инфраструктуры на подмосковных станциях контролируется с помощью специального мобильного приложения. Благодаря онлайн-контролю удалось значительно повысить качество содержания объектов.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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