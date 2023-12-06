Итоги закупки на развитие системы оценки образования в 2024 году подвели в Подмосковье

Также победителю тендера предстоит провести аналитику, аттестацию, тестирование и анкетирование, автоматизацию ЕГЭ и ОГЭ. Кроме того, компании будет необходимо вести непрерывный мониторинг качества работы и предоставлять отчеты о проделанной работе.

Основная задача - обеспечение руководителей и работников системы образования, а также потребителей услуг объективной и актуальной информацией, достаточной для принятия своевременных решений.

Начальная стоимость лота превысила сумму в 51 миллион рублей. Подведение итогов тендера состоялось 6 декабря.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. Он подчеркнул, что в режиме онлайн жители Московской области могут воспользоваться более чем 230 услугами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».