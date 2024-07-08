Итоги всероссийской военно-спортивной игры «Победа» подвели в Кубинке

«Проделана очень большая работа, игры действительно получились хорошими, красивыми, интересными, какими они и должны быть. Я хочу поздравить победителей, призеров и всех тех, кто в этом году не занял призовые места, но в любом случае одержал свою маленькую красивую победу над собой», - приветствовал участников генерал-майор Сергей Гусев.

В этом году в финал соревнований вышли победители промежуточных этапов из всех регионов России. Общая численность составила более тысячи человек.

На пути к победе ребята прошли разные испытания, такие как квест, творческий конкурс, смотр-конкурс строевой выучки, спортивные соревнования и тактическая игра на местности. Для участников подготовили специальную программу от олимпийских чемпионов, а также встречи с героями СВО. Они же провели мастер-классы по начальной военной подготовке, научили управлять беспилотниками и работать со средствами связи.

В рамках культурной программы участники посетили Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил России и парк «Патриот».

По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете заняла команда из Ярославской области. Вторыми стали юнармейцы из Вологодской области, третьими - школьники из Нижегородской области. Почетные гости вручили победителям и призерам медали, ценные подарки и сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.

Игра «Победа» ежегодно проводится движением «Юнармия» при поддержке Министерства обороны России, Министерства просвещения России и «Движения первых». На протяжении многих лет она является самой масштабной молодежной военно-спортивной игрой.

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