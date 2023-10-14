Итоги всероссийского пленэра имени Абакумова подвели в Коломне

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При этом пленэр также имеет обучающую миссию. Так, мастера из различных городов России обучают воспитанников художественной школы им. М. Абакумова во время его проведения. На заключительном вечере художники поделились впечатлениями от мастер-классов, которые они провели с детьми. По словам специалистов, им было не менее интересно.

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Молодой художнице из Санкт-Петербурга Иветте Лохматовой Коломна понравилась своей стариной и яркими осенними красками.

«Для меня Коломна - очень цветной город. Это действительно клад для импрессионистов: сразу вспоминается Клод Моне», - поделилась художница из Петербурга.

Выставка также включала импрессионистические работы, изображающие город вечером под дождем, свет фонарей и урбанистические пейзажи с трамваями и огнями вывесок.

Участники стремились передать импрессионистическую перспективу. В конце пленэра была организована выставка, на которой были представлены свежие работы художников.

«На этой выставке вы видите работы, на которых отражена Коломна индустриальная, Коломна современная», - рассказал руководитель пленэра заслуженный художник России Андрей Захаров.