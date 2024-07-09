Итоги учебного года подвели на совещании администрации Мытищ

В этом году количество победителей и призеров увеличилось на 102 человека. Школа-флагман № 6 вошла в пятерку лидеров по числу победителей и призеров на олимпиадах.

Школьники из Мытищ получили 631 награду на региональном этапе олимпиад, а на заключительном - 11. Следует отметить Святослава Михайленко из школы № 8, ставшего четырехкратным победителем по химии.

В этом учебном году 186 «золотых» медалистов, 131 «серебряный», 32 стобалльника и два мультибалльника. Четыре педагога подготовили более двух стобалльников.

Важно отметить, что все образовательные учреждения округа обеспечены необходимой учебной литературой на 90%, а также ведется ремонт на шести объектах, которые начнут работу к началу учебного года.

Напомним, что в Мытищах работает почти шесть тысяч педагогов, и проводится активная работа по привлечению кадров. К новому учебному году откроются четыре новые школы на 4985 мест и два детских сада на 760 мест, что свидетельствует о постоянном развитии образования в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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