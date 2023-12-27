Итоги творческих достижений студентов в декабре подвели в ГСГУ
Итоги творческих достижений студентов за декабрь подвели в ГСГУ. Они получили наряды и дипломы на международных конкурсах.
Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, студенческий театр «Веснянка» стал лауреатом первой степени Международного конкурса-фестиваля «Дыхание зимы». Коллектив также получил звание «Победитель национальной премии» и «Прорыв года-2023. Таланты Евразии».
Первое место в международном конкурсе «Мир искусства. Москва» и третье на конкурсе «Жар-птица России» занял танцевальный коллектив «Norules.crew».
Диплом второй степени получил творческий коллектив Ardent на всероссийском хореографическом конкурсе-фестивале «Мир искусств».
«Благодарственное письмо от главы городского округа Коломна вручили студентке ФФ Александре Буздиной. Весь год руководитель университетского творческого коллектива „Прима“ активно участвовала в вузовских и городских событиях», - добавили в министерстве.
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