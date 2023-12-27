27 декабря 2023, 16:16

Итоги творческих достижений студентов в декабре подвели в ГСГУ

Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости

Итоги творческих достижений студентов за декабрь подвели в ГСГУ. Они получили наряды и дипломы на международных конкурсах.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, студенческий театр «Веснянка» стал лауреатом первой степени Международного конкурса-фестиваля «Дыхание зимы». Коллектив также получил звание «Победитель национальной премии» и «Прорыв года-2023. Таланты Евразии».

Первое место в международном конкурсе «Мир искусства. Москва» и третье на конкурсе «Жар-птица России» занял танцевальный коллектив «Norules.crew».

Диплом второй степени получил творческий коллектив Ardent на всероссийском хореографическом конкурсе-фестивале «Мир искусств».

«Благодарственное письмо от главы городского округа Коломна вручили студентке ФФ Александре Буздиной. Весь год руководитель университетского творческого коллектива „Прима“ активно участвовала в вузовских и городских событиях», - добавили в министерстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты
27 декабря 2023, 16:26
Общественный транспорт Подмосковья украсили к Новому году
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области к Новому году украсили общественный транспорт гирляндами, мишурой, разноцветными игрушками и новогодними плакатами. Праздничные автобусы можно встретить на маршрутах в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Воскресенске и других городах региона, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«На маршрутах появились украшенные новогодние автобусы, в салонах „Мострансавто“ скоро запустят аудиопоздравления. Кроме того, на автовокзалах и автостанциях компании установили ели и украсили зоны ожидания», - рассказал зампред правительства - министр транспорта региона Алексей Гержик.

Также в автобусах будут транслировать новогодние видеопоздравления, их же можно будет встретить на вокзалах и автостанциях.

В этом году в Химках новогодним троллейбусом с гирляндами и праздничными плакатами управляет Дед Мороз. Помимо этого на маршрутах МЦД-3 иМДЦ-4 можно будет встретить украшенные электропоезда и ж/д станции.

В регионе работают 60 автобусов, забрендированных в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Автобусы Новый год
27 декабря 2023, 16:17
Команда из Шатуры победила на футбольном турнире «Звездный мяч» в Подмосковье
Анастасия Хренкова
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области состоялся футбольный турнир среди мальчиков от девяти лет «Звездный мяч». Победителем стала команда из Шатуры и Рошаля — «Металлург».

Помимо лидеров в соревнованиях поучаствовали коллективы из Орехово-Зуева и Рязани. Они прошли в спортивном зале СКЦ «Рошаль».

«Турнир проводится в городах Московской и Владимирской областей. Мы возим его по разным городам для популяризации футбола среди детей и их родителей. Турниру четыре года», - рассказал одни из организаторов турнира Алексей Слабкин.

В финале юные спортсмены из Шатуры встретились с рязанцами. Матч закончился со счетом 2:1.

«В финале был сумасшедший матч, и ребята его выиграли, они молодцы, вырвали победу, и я их поздравляю с этим», - рассказал тренер команды Сергей Кравчук.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Футбол Орехово-Зуево Шатура
27 декабря 2023, 16:06
ФОК с крытым катком построили на Рижском шоссе в Волоколамске
Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости
В Волоколамске построили физкультурно-оздоровительный комплекс. Заключение о соответствии выдал Главгосстройнадзор Московской области. Объект возвели в рамках нацпроекта «Демография».

В комплексе единовременно можно разместить 330 человек. Это около 75 спортсменов - 50 на ледовой арене и 25 в спортзале, 230 зрителей на трибуне и 25 сотрудников.

«Площадь одноэтажного комплекса составила почти 4 270 квадратных метров. Здание разделено на пять блоков: входная группа для зрителей и посетителей арены, ледовая арена с игровым полем 30×60 метров и помещения для обслуживания спортсменов, спортзал с тренажёрами и душевыми, административный блок и технические помещения, кафе», - уточнили в ведомстве.

Спорткомплекс смогут посещать до 800 человек ежедневно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Волоколамск
27 декабря 2023, 15:57
Конкурс на лучшую презентацию компании «Мострансавто» запустили в Подмосковье
АО "Мострансавто"
Читайте нас в: Google Новости
Компания «Мострансавто» объявила конкурс на лучшую презентацию, сделанную на основании данных сайта mostransavto.ru. Победитель получит возможность занять должность в управлении по связям с общественностью.

«В презентации необходимо указать общую информацию о компании, обозначить главные достижения, а также ключевые события, которые произошли в „Мострансавто“ в 2023 году. Участники конкурса могут воспользоваться нашим Telegram-каналом для поиска подробной информации», - уточнили в «Мострансавто».

Презентации нужно направить до 15 января на электронную почту oprosmta@yandex.ru в форматах *pptx и *pdf. Файлы, не соответствующие этим требованиям, не будут учитываться.

От каждого участника принимается по одной презентации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы конкурсы

Новости по теме