Итоги субсидирования сельхозпроизводителей подвели в Подмосковье

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По словам заместителя председателя Правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, с победителями конкурсного отбора заключили соглашения на субсидирование на более чем 410 миллионов рублей.

«Всего Министерством предоставляется порядка 30 субсидий из федерального и регионального бюджета. Господдержка позволяет увеличивать количество производителей и снижать убытки аграриев при низком урожае», - рассказал Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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