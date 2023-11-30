Итоги социального и экономического развития за 10 месяцев подвели в Подмосковье
Министерство экономики и финансов Московской области подвело итоги развития за десять месяцев. Так, рост промышленного производства ускорился почти на 9%, а его индекс составил 113,2% к соответствующему уровню прошлого года.
Помимо этого, объем отгруженных промышленных товаров, выполненных работ и услуг достиг 4,4 триллиона рублей, в то время как оборот оптовой торговли достиг отметки 8,8 триллиона рублей.
Высокие темпы развития демонстрирует и оборот общественного питания. За год показатели выросли более чем на 15%.
Снижение демонстрирует объем строительных работ - показатели упали на 12,5%. Объем выполненных работ и услуг за десять месяцев 2023 года составил 561 миллиарда рублей.
За указанный период среднемесячная начисленная зарплата работников превысила 78 тысяч рублей, что на 15,4% выше показателей прошлого года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Для обеих сторон ключевым стало партнерство в торговле и экономике.
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