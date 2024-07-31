Итоги социально-экономического развития за полгода подвели в Подмосковье

Промышленный сектор стал основным двигателем экономики, формируя 21,7% валового регионального продукта. Индекс производства в промышленности составил 112,2%, а в обрабатывающих отраслях наблюдался рост на 12,7%. Практически все сегменты показали положительную динамику, особенно в производстве готовых металлических изделий (+42%), резино- и пластмассовых изделий (+35,6%), машин и оборудования (+16,6%) и пищевых продуктов (+11%).

Добыча полезных ископаемых возросла на 8,6%, в то время как обеспечение населением электроэнергией, газом и паром увеличилось на 7%. Сектор водоснабжения и утилизации отходов также продемонстрировал рост - на 7,7%.

Объем отгруженных промышленных товаров достиг трех триллионов рублей, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом 89,3% этого объема составили товары обрабатывающих отраслей.

Строительный сектор за полгода показал объем работ свыше 249 млрд рублей, что на 0,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Грузоперевозки также продемонстрировали положительные результаты. Грузооборот составил более семи миллиардов тонн-километров, увеличившись на 13,9%. Общее количество перевезенных грузов достигло 25 миллионов тонн, что на 13,6% выше, чем за январь–июнь 2023 года.

Объем розничной торговли в регионе составил 2,1 триллиона рублей, что на 10,5% превышает уровень прошлого года. В первом полугодии 2024 года объем платных услуг населению увеличился на 4,7% и составил 461 млрд рублей.

Среднемесячная заработная плата за январь–май 2024 года возросла на 20,2%, достигнув 91,8 тысячи рублей. Уровень безработицы остается на исторически низком уровне, численность зарегистрированных безработных сократилась почти вдвое по сравнению с концом июня 2023 года.

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