Итоги сдачи ГИА 2024 года подвели в Подмосковье
В Московской области прошла коллегия Министерства образования Московской области на тему «Рейтинг школ как оценка управления качеством образования. Результаты ГИА — 2024». Мероприятие завершило серию обсуждений итогов государственной аттестации выпускников региона.
Министр образования Московской области Ингрид Пильдес наградила муниципалитеты с лучшими результатами. Лидерами стали Орехово-Зуево, Пушкино и Богородский округ.
Коллегия обсудила методику расчета рейтинга школ, показатели качества образования и рекомендации для анализа итогов 2024/2025 учебного года. В числе задач - улучшение механизмов управления качеством, привлечение педагогов и создание условий для успешной аттестации.
Помимо этого, в 2025 году расширят набор программ дополнительного образования и обеспечат плавный переход между этапами обучения.