Итоги Рождественских чтений подвели в Лосино-Петровском

Команда администрации городского округа во главе с Сергеем Джеглавом провела выездную встречу с жителями поселка. Вопросы населения касались различных сфер деятельности.

«Такой формат удобен потому, что, во-первых, очень большой объем принимаемых людей и обработки обращений. Все-таки в рамках личного приема мы ограничены временем. А здесь за то же самое время можно принять намного больше жителей. Ну и, естественно, живое общение», - отметил Сергей Джеглав.

Задать свои вопросы и поделиться проблемами с органами власти могут все жители муниципалитета. Выездные встречи проходят на регулярной основе в разных районах городского округа.

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Сотрудники администрации совместно с представителями коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций рассмотрели обращения более 50 человек. Некоторые приходили не с одним вопросом.

Мероприятие прошло достаточно активно. Удалось конструктивно пообщаться с участниками и проработать ключевые темы. Жителей округа интересовали вопросы, связанные с благоустройством, взаимодействие с управляющими компаниями, градостроительством, организацией дорожного движения и вывозом мусорных отходов.

«Я живу в поселке 12 лет и первый раз присутствую на такой встрече. Мне нравится, что можно подойти и решить вопрос, что могут выслушать. Это очень хорошо», - поделилась впечатлениями жительница поселка Ольга Исаева.

В ходе выездной встречи жители смогли решить личные вопросы и вместе с представителями администрации обсудить планы по развитию муниципалитета. В итоге беседа получилась насыщенной и продуктивной. Прежде всего, удалось выстроить диалог и обсудить волнующие темы.