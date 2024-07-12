12 июля 2024, 18:28

Итоги реализации программы «Открытая промышленность» подвели в Подмосковье

Мининвест
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Итоги работы программы «Открытая промышленность» Агентства стратегических инициатив подвели в Подмосковье. В мае регион успешно защитил проект, благодаря которому Московская область попала в десятку лучших субъектов России по уровню промышленного туризма.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в этом году регион получил награду за онлайн-сервис «промышленное кольцо Подмосковья», а его опыт рекомендовали распространить и на другие субъекты страны.

«По направлению развития промышленного туризма мы активно сотрудничаем с рядом подмосковных компаний, которые вносят в это дело значительный вклад и предоставляют для всех желающих доступ к своим производствам», - пояснила Зиновьева.

В ведомстве напомнили, что сервис «Промышленное кольцо Подмосковья» размещен на инвестиционном сайте Московской области. С его помощью можно виртуально познакомиться с предприятиями и записаться на очные экскурсии и мастер-классы.

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Работа Промышленность
12 июля 2024, 19:36
Сборник стихов «Сильная женщина» презентовали в Можайской женской колонии
Пресс-служба ГУФСИН России по Московской области
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Поэтический сборник «Сильная женщина» презентовали в Можайской женской колонии. В сборник стихов пошли произведения осужденных, которые отбывают наказание в исправительном учреждении.

Поддержать авторов приехали президент благотворительного фонда «Исток», председатель регионального отделения «Союз женщин России» Екатерина Богдасарова, омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, советник губернатора Московской области Ирина Михайловская, и другие представители ведомств и различных организаций.

«Этот сборник - не просто литературное издание, это результат внутренней работы авторов над собой. Поздравляю вас с этим прекрасным событием!» - сказала Ирина Фаевская.

Сборник стихов «Сильная женщина» опубликовало издательство «ВегаПринт» при поддержке Московского областного регионального отделения «Союз женщин России» и Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток».

«Пишите, творите, верьте в доброе и прекрасное, и оно случится», - напутствовала авторов стихов Екатерина Богдасарова.

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Книги Женщины Тюрьмы
12 июля 2024, 19:09
Глава Лобни проверила готовность железнодорожных объектов к зиме
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Глава округа Лобня Анна Кротова посетила железнодорожную котельную и станцию депо: оба объекта готовят к отопительному сезону. А также осмотрела станцию МЦД «Лобня», там сейчас восстанавливают железнодорожный мост.

Котельная РЖД обслуживает 11 жилых домов депо. Подрядчики опрессовали котлы и тепловую сеть, установили новый насос. Монтаж еще трех насосов в котельной выполнят до конца июля. Также там обновят трубопровод холодной воды.

Помимо котельной Анна Кротова побывала на станции депо и высказала несколько замечаний.

«Центральная пригородная пассажирская компания привела в надлежащий вид павильон ожидания на платформе. Подрядчики убрали мусор, но работы по очистке еще не завершены: необходимо убрать мелкий мусор, покосить траву в канаве и покрасить ограждения на платформе», - отметила Анна Кротова.

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РЖД Отопление
12 июля 2024, 18:45
Жителям Подмосковья рассказали о защите дома от грабителей во время отпуска
Главное управление региональной безопасности Московской области
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По статистике летом число краж возрастает на 15-20%. Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области. Сотрудники ведомства поделились лайфхаками, как уберечь свой дом от грабителей во время отпуска.

Грабители попадают в жилье через окна или балконы, вооруженные ломом или монтировкой. Зачастую для взлома входной двери они используют верно подобранный ключ или отвертку. Жертву обычно выбирают долго и придирчиво, а чтобы точно убедиться, что хозяева уехали, грабители используют «маячки» - кусочек бумаги в углу двери, спички или наклеенную на дверь рекламную листовку.

Чтобы не стать жертвой грабителей, нужно соблюдать несколько простых правил.

«Установить охранную сигнализацию, а также надежную дверь с двумя и более замками. Не лишним будет застраховать свою недвижимость во время отпуска. Установить камеры видеонаблюдения на участке дома или в квартире и, уезжая, плотно закрывать окна и веранды. Кроме того, стоит наладить доверительные отношения с соседями», - посоветовали в ведомстве.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ограбления Отпуск
12 июля 2024, 17:58
Фотоконкурс летних фотографий леса начнется в Подмосковье 15 июля
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Комлесхоз Подмосковья объявил о старте фотоконкурса «Успей за летом». Авторы пяти лучших снимков получат призы.

Для участия в фотоконкурсе понадобится сделать красивый кадр в лесах Подмосковья. Снимок нужно разместить в закрепленном сообщении Telegram-канала или в чатах 19 лесничеств.

Автору нужно обязательно указать, когда и где сделана фотография, а также поставить хештег #успейзалетом2024.

Фотоконкурс продлится с 15 июля по 14 августа. Пять самых красивых фотографий выберут в первой половине сентября. Авторов ждут подарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красота

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