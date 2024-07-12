Итоги реализации программы «Открытая промышленность» подвели в Подмосковье

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в этом году регион получил награду за онлайн-сервис «промышленное кольцо Подмосковья», а его опыт рекомендовали распространить и на другие субъекты страны.

«По направлению развития промышленного туризма мы активно сотрудничаем с рядом подмосковных компаний, которые вносят в это дело значительный вклад и предоставляют для всех желающих доступ к своим производствам», - пояснила Зиновьева.

В ведомстве напомнили, что сервис «Промышленное кольцо Подмосковья» размещен на инвестиционном сайте Московской области. С его помощью можно виртуально познакомиться с предприятиями и записаться на очные экскурсии и мастер-классы.

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