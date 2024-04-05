Итоги работы за первый квартал подвели в «Мособлпожспасе»

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С докладом выступил первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако. По его словам, пожарные и спасатели участвовали в ликвидации последствий ЧС и ликвидации последствий массовых ДТП.

«В первом квартале текущего года на территории Московской области произошло две чрезвычайные ситуации и около шести тысяч происшествий. В итоге действий пожарных и спасательных подразделений учреждения оказана помощь 639 гражданам», - рассказал Плевако.

Он добавил, что подразделения «Мособлпожспаса» провели большую работу по профилактике происшествий.

Геннадий Пестов высоко оценил работу подмосковных спасателей.

«Считаю, что подразделения нашего учреждения поставленные задачи по обеспечению пожарной безопасности, организации аварийно-спасательных работ и оказанию оперативной помощи населению Московской области в прошедшем квартале выполнили», - заявил Пестов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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