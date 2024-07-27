27 июля 2024, 16:11

Итоги работы по содержанию территорий с 22 по 26 июля подвели в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги работы с 22 по 26 июля. В «Дайджест чистых дел» вошли восстановление кровли многоквартирного дома, уборка мусора, ремонт детских площадок.

Как пояснили в ведомстве, работы провели в 13 городских округах региона.

В Раменском привели в порядок контейнерную площадку и прилегающую к ней территорию в деревне Загорново, в Химках рабочие специалисты восстановили тротуарную плитку на улице 9 Мая, в Орехово-Зуево отремонтировали кровлю многоквартирного дома № 17 на Крупской улице.

Также различные виды работ провели в Истре, Павловском Посаде, Мытищах, Домодедове и других округах Московской области.

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Химки Работа Ремонтные работы Мусор
27 июля 2024, 16:18
Детскую площадку обновят в деревне Игумново под Чеховом
Медиасток.рф
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В деревне Игумново под Чеховом планируется проект по модернизации детской площадки. Старая площадка, по словам старосты деревни Анастасии Багратион, нуждается в обновлении.

На встрече в общественной приемной «Единой России» также озвучили планы по ремонту дорожной инфраструктуры. Местные жители столкнулись с проблемами, связанными с состоянием дороги, и вскоре начнется ремонт проблемного участка.

Напомним, что все желающие могут записаться на прием для обсуждения вопросов и предложений в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: улица Дружбы, 21. Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни в населенных пунктах и создание комфортной среды для всех жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Благоустройство Дети Чехов
27 июля 2024, 15:59
Глава Можайского округа Мордвинцев вручил 12 юным жителям первые паспорта
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Получать первые паспорта — добрая традиция для подростков Можайского городского округа. Глава Денис Мордвинцев в зале ЗАГСа вручил документ 12 юным жителям.

Первые паспорта подросткам вручили глава Можайского округа Денис Мордвинцев совместно с депутатом Московской областной Думы Татьяной Сердюковой. 12 молодых людей получили важный документ и сувениры на память.

«От лица Московской областной Думы я искренне поздравляю вас с этим памятным и торжественным днем. Мне очень хочется, чтобы вы его запомнили. Когда вы получите этот документ, храните его, не передавайте другим лицам и помните, что получение паспорта обязывает ко многому. Сегодня вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации. Поздравляем вас и желаем удачи, успехов и отличных отметок в школе», - поздравила присутствующих депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова.

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Паспорта Можайск
27 июля 2024, 14:47
Подмосковная команда выиграла две медали чемпионата России по лыжероллерам
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Подмосковные спортсмены выиграли золотую и бронзовую медали чемпионата России по лыжероллерам. Турнир проходит в Рыбинске с 23 по 28 июля.

В эстафете победили Варвара Прохорова и Виктория Лукашова, второе и третье место заняли спортсменки из Санкт-Петербурга.

«Победили, но не без происшествий. На первом этапе я попала в жуткий завал. Я травмировала ногу, у меня большая рана по всей ноге. Надеюсь смогу бежать следующие дни», - рассказала Прохорова.

Иван Кочетков и Илья Кузнецов завоевали бронзовую медаль в командном спринте. Первое место заняли спортсмены из Ханты-Мансийского автономного округа, а второе место - команда из Санкт-Петербурга.

В программе соревнований гонка преследования, спринт, эстафеты и масс-старт. В турнире, который организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», участвуют 200 спортсменов из 35 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Награды
27 июля 2024, 14:09
Глава Можайска Азаренкова поздравила ветерана ВОВ с 93-летием
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Глава Можайского городского округа Мария Азаренкова поздравила Евгения Максимовича с 93-летием. Он — участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, заслуженный работник культуры Московской области и коренной житель Уваровки.

Евгений Максимович родился и вырос в Бедняково Уваровского района в многодетной крестьянской семье. Он помнит фашистскую оккупацию и то, как при отступлении вермахт сжег родную деревню. В 11 лет он потерял зрение. Мальчишки играли в «войну с немцами», в руках его друга взорвалась бомба, которую они нашли неподалеку. Товарищ погиб на месте, а Евгений Алексеевич ослеп. Его отец тогда воевал на фронте и в письме написал: «Сынок, не падай духом! Мы добудем Победу, и все образуется». Однако домой глава семейства так и не вернулся. За плечами была Финская война, взятие Берлина, победа в Великой Отечественной, но в июне 1945 года его убили в Германии.

Помня слова отца, Евгений Максимович получил музыкальное образование. Он 60 лет трудился в Уваровском Доме культуры и полвека - в местном детском доме-интернате.

Глава администрации Можайского округа Мария Азаренкова и заведующая Уваровским территориальным отделом Раиса Голубева поздравили ветерана с праздником. В день рождения они сказали ему добрые слова и вручили памятные подарки.

«Мы все, современные поколения российских граждан, должны знать, какой ценой досталась нам Победа, через какие испытания прошли эти героические люди и стараться всегда брать с них пример!» - отметила Мария Азаренкова.

Ветеран радуется, когда в мае можайская агитбригада артистов дает перед его окнами концерт. За праздничным столом Евгений Алексеевич играет на баяне всеми любимые фронтовые песни.

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Ветераны ВОВ Можайск Великая Отечественная война

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