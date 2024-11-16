Итоги работы по содержанию территорий с 11-15 ноября подвели в Подмосковье

Специалисты администрации Ленинского округа встретились с жителями поселка Измайлово. На вопросы участников ответил и глава округа Станислав Каторов.

Второй этап встречи - диалог с главой Ленинского округа Станиславом Каторовым. Он рассказал, что в муниципалитете появляются новые объекты здравоохранения, отделения почты и банкоматы. Одна из главных тем - строительство школ. Потребность в общем образовании есть у 42 тысяч жителей, в то время как нормативно обеспечиваются только 24 тысяч человек.

«Плотно подходим к вводу новых школ. В этом году мы рассчитываем ввести более 6,5 тысяч мест. Уже более 3,5 тысяч мы ввели к 1 сентября. Например, школу в Южной Битце, которую строили по государственной программе, также школу в жилом комплексе „Восточное Бутово“ и пристройку на 237 мест в Молокове, которую восемь лет не могли достроить, но настойчиво попросили подрядчика и ввели», - рассказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Жители уточнили, что необходимо настроить транспортное сообщение между населенными пунктами, чтобы ученики безопасно и комфортно добирались до образовательных учреждений. Глава округа поручил ответственному ведомству разработать новые маршруты.

«Наша задача - оценить необходимое количество транспортных средств», - добавил Станислав Каторов.

Выездные встречи с населением будут проводить на регулярной основе, чтобы эффективно разрешать проблемы на местах.

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Жители задали специалистам администрации вопросы по состоянию дорог, благоустройству территорий, ЖКХ и здравоохранению.

Обращения поступили от 40 человек. Сергей Волощук пожаловался на то, что в селе Булатниково незаконно отсыпают грунт в районе бывших клубничных полей.

«Самое страшное, что через грунтовые воды все отходы пойдут нам в колодец. Второе - они разбили дорогу, которая в селе была отремонтирована за бюджетные деньги», - сообщил житель села Булатниково Сергей Волощук.

Специалисты администрации отметили, что закажут юридическую оценку.