19 декабря 2023, 10:23

Итоги работы коммунальных служб во время циклона «Ваня» подвели в Подмосковье

ГУСТ МО
Читайте нас в: Google Новости

Циклон «Ваня» покинул территорию Московской области. С 15 декабря последствия снегопада устраняли 16 тысяч дворников и 1,2 тысячи машин.

«В выходные все усилия бросили на борьбу со снежной стихией. В среднем, на территориях работали более 16 тысяч специалистов и свыше 1200 единиц техники. Самое главное было обеспечить безопасное передвижение, поэтому в первую очередь снег убирали с проходов в подъезды, тротуаров вдоль домов, пешеходных дорожек, основных проездов и подъездов к контейнерным площадкам», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

Сейчас коммунальщики вывозят собранный снег из городов. С учетом перехода температуры из минуса в плюс, особое внимание уделяют противогололедной обработке покрытий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что борьба с последствиями снегопадов в Московской области остается в «зоне особого внимания».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Снегопад
19 декабря 2023, 11:06
Нейросеть помогла выявить почти тысячу неиспользуемых земельных участков Подмосковья в 2023 году
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Искусственный интеллект проанализировал состояние более 640 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Подмосковье с начала года. С помощью нейросети удалось выявить 991 участок, который не используется по назначению.

«Применение технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве поможет оптимизировать ресурсы, ввести в оборот неиспользуемые земли и повысить урожайность. В рамках пилотного проекта нейросеть анализирует спутниковые снимки, проводит математические расчеты и направляет данные о рельефе земельных участков, сведения о погодных условиях», - рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Несколько раз за сезон фермеры проводят мероприятия по улучшению сельскохозяйственных земель и отчитываются о них с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Там создан специальный чек-лист, который нужно заполнить для проверки. Искусственный интеллект помогает анализировать и систематизировать сведения, которые предоставил фермер.

В 2023 году с помощью нейросетей в Подмосковье выявили 991 неиспользуемый участок общей площадью 48 тысяч гектаров. Система позволяет получать полезную информацию и упрощает отчетность для более чем 400 сельхозпроизводителей Подмосковья.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Искусственный интеллект Нейросети
19 декабря 2023, 11:04
Министр Аипова напомнила о действии упрощенной системы штрафов в Подмосковье
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Дорожные камеры помогают следить за перевозкой стройотходов и правильностью парковки в Подмосковье, а штрафы можно получить по упрощенной системе — от искусственного интеллекта. По словам руководителя ГУСТ Подмосковья Светланы Аиповой, за неделю камеры выявили более 500 нарушений, а сумма штрафов превысила 27 миллионов рублей.

«За неделю, начиная с 11 декабря, в поле зрений камер дорожной сети попались 356 водителей, которые перевозили отходы строительства, сноса и грунта без разрешающих документов. Теперь бюджет придется пополнить на сумму более 23 миллиона рублей», - подчеркнула Аипова.

Помимо этого, искусственный интеллект выявил и оштрафовал 83 водителей, которые припарковались возле контейнерных площадок.

Напомним, борьба с последствиями снегопадов в Московской области остается в « зоне особого внимания ». На это указал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
19 декабря 2023, 10:39
Подмосковная горячая линия помощи при ДТП приняла свыше 4 тысяч звонков за неделю
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
За неделю подмосковная служба помощи при ДТП приняла около 4,7 тысячи обращений. В региональном Минтрансе уточнили, что более 1,7 тысячи заявителей получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, а 954 человека оформили европротоколы с помощью операторов.

Служба помощи оказывает поддержку как дистанционно, так и очно. Получить консультации по телефону можно круглосуточно. Оформить дорожные аварии без пострадавших также можно в одном из 15 специальных Центрах помощи.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют звонить по номеру 112 или по телефону: 8 (800) 444-58-34. Операторы скоординируют дальнейшие действия.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Машины
19 декабря 2023, 10:33
Новогодние программы проведут в парке усадьбы Кривякино в декабре
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Праздничные программы жду жителей Воскресенска в парке усадьбы Кривякино. На днях там прошла музыкальная программа с играми на свежем воздухе и ярмаркой местных мастеров.

Мероприятия в парках Воскресенска будут проводиться всю зиму. Узнать о них можно в афишах проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Гостей угощали ароматным чаем, а в центре культуры и досуга «Москворецкий» для детей провели мастер-класс по изготовлению елочных игрушек.

Пока одни ребята творили на новогоднем мастер-классе, другие - активничали в парке. Веселые эстафеты, игры и танцы не давали гостям замерзнуть.

Новый год Воскресенск Парки

Новости по теме