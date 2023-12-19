Итоги работы коммунальных служб во время циклона «Ваня» подвели в Подмосковье

«В выходные все усилия бросили на борьбу со снежной стихией. В среднем, на территориях работали более 16 тысяч специалистов и свыше 1200 единиц техники. Самое главное было обеспечить безопасное передвижение, поэтому в первую очередь снег убирали с проходов в подъезды, тротуаров вдоль домов, пешеходных дорожек, основных проездов и подъездов к контейнерным площадкам», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

Сейчас коммунальщики вывозят собранный снег из городов. С учетом перехода температуры из минуса в плюс, особое внимание уделяют противогололедной обработке покрытий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что борьба с последствиями снегопадов в Московской области остается в «зоне особого внимания».

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