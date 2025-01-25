Итоги работы инспекторов жилнадзора подвели в Подмосковье за неделю

Торжественная церемония вручения первых паспортов юным жителям Воскресенска прошла в малом зале Дворца культуры «Химик». Главный документ гражданина Российской Федерации получили 18 школьников.

С напутственным словом к ребятам обратился глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Вы постепенно входите во взрослую жизнь, я хочу, чтобы она для вас была светлой и прекрасной. Рядом с вами сидят ваши родные и близкие, для них вы все равно останетесь детьми. Прислушивайтесь к ним, пожалуйста, они вам желают только добра», - пожелал руководитель муниципалитета.

На церемонию вручения паспортов многие школьники пришли со своими родными. Артисты Дворца культуры «Химик» подарили собравшимся праздничное настроение.

«Для меня это важная часть жизни, так как я становлюсь гражданином Российской Федерации», - поделилась жительница Воскресенска Екатерина Машкина.

Имея паспорт, школьники могут оформить Пушкинскую карту, бесплатно посещать музеи и выставки по всей России.

«С паспортом я получаю больше возможностей, больше прав и обязанностей, я становлюсь взрослым человеком. Только после получения паспорта дают Пушкинскую карту. С ней можно бесплатно ходить на мероприятия, это очень выгодно», - отметила жительница Воскресенска Алена Ленкова.

На память о торжественном мероприятии подростки сделали традиционное совместное фото.